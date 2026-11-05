Dólar más caro; la moneda repunta y cierra la jornada con tendencia al alza

El dólar estadounidense cerró la jornada del 5 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.230, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

Precio del dólar se dispara; la divisa supera los 3.200 pesos al inicio de la jornada

Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $9 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.221.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.215. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.240 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.208. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.228.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.139 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 794 millones de dólares.

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Economía internacional

El presidente argentino, Javier Milei, equiparó este jueves al socialismo con el fascismo en los debates de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante el anfitrión, el socialista Pedro Sánchez, con quien mantuvo duros enfrentamientos políticos.

El dirigente ultraliberal argentino, quien ya hace dos semanas llamó “impresentable dictador” y “corrupto” a Sánchez en la capital española, hizo una diatriba contra el socialismo en la sesión plenaria de la cumbre del bloque de 22 países.

“Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual, comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”, dijo Milei.

“El socialismo es fascista en política, y el fascismo es socialista en economía”, insistió en el plenario en la Galería de las Colecciones Reales, un museo aledaño al Palacio Real, al criticar las “agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa”.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: Getty Images

A su llegada a la cumbre, marcada por la ausencia de muchos líderes latinoamericanos como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, Milei y Sánchez se dieron un frío y breve apretón de manos.

Siempre controversial, Milei no acudió el miércoles a la inauguración de la reunión ni a la cena posterior ofrecida por el rey Felipe VI, para en cambio entrevistarse con el jefe de la extrema derecha en España, su aliado Santiago Abascal, a pocas semanas de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

Según las encuestas, la derecha ganaría los comicios, pero sin mayoría absoluta, por lo que para formar gobierno necesitaría el apoyo de la extrema derecha.

*Con información de AFP.