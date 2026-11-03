Proyecto de adición presupuestal, de nuevo quedó en vilo en el Congreso, y es plata para este año

Una vez más, en las comisiones económicas del Congreso de la República, que sesionan de manera conjunta para intentar aprobar en primer debate el proyecto de adición presupuestal 2026, tuvieron que dejar la tarea en el aire.

Desde la cúpula del Legislativo llegó una orden para adelantar las sesiones plenarias que tienen en estudio el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, por lo cual, en las económicas no podían continuar con la sesión.

Lo que está en juego no es poca cosa. Peor aún, porque se trata de recursos, tanto de adición presupuestal como de traslado, dentro de las asignaciones del presupuesto de la actual vigencia.

La plata que está tratándose de poner a disposición del gobierno es para la atención de las necesidades de damnificados del terremoto del 10 de agosto, al igual que para hacer los pagos necesarios que permitan conjurar la crisis energética actual que amenaza con apagón financiero, debido a las deudas que se tienen con las generadoras de energía térmica, que son las salvavidas en momentos de escasez de agua, cuando la energía hidroeléctrica no se puede producir para abastecer la demanda.

De ahí que el aplazamiento del estudio y votación del proyecto de ley de adición presupuestal y traslado de recursos para la vigencia 2026 empieza a estar en apuros.

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