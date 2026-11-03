Néstor Morales reapareció en Blu Radio y contó situación que lo tuvo alejado: “Fueron meses difíciles”

La ausencia de Néstor Morales en Blu Radio dio de qué hablar entre sus fieles oyentes. El locutor salió por unos meses de su formato, causando incertidumbre en su audiencia.

Felipe Zuleta explica en Blu Radio por qué Néstor Morales no ha vuelto a salir al aire

Ante las preguntas, el periodista Felipe Zuleta se refirió durante una emisión de Blu Radio a esta situación, revelando qué era lo que pasaba con el director de la emisión de la mañana.

El pronunciamiento se produjo el 7 de septiembre, cuando el comunicador decidió asistir presencialmente a la emisora para acompañar a sus colegas en la celebración de los 14 años de Blu Radio. Según explicó, habitualmente interviene de manera virtual, pero en esta ocasión quiso acercarse a la cabina para saludar y abrazar a sus compañeros.

En medio de sus palabras de felicitación, el periodista aprovechó para enviarle un mensaje a Morales y aclarar algunos comentarios que habían surgido alrededor de su ausencia, que ya completaba cerca de dos semanas.

“Lamento que nuestro director, conductor y amigo Néstor Morales esté incapacitado. Esperamos su pronta recuperación; no es nada grave, hay que decirlo porque le han montado mucho chisme y no. Néstor fue sometido a una cirugía y es lo que le corresponde”, manifestó Zuleta al aire.

Tras semanas de espera e incertidumbre, Néstor Morales reapareció en el formato radial, entregando un diagnóstico de salud. El periodista fue claro sobre lo que ocurrió, mencionando que no tenía ninguna enfermedad, y solo se trató de una cirugía.

“Estoy bien, fueron dos meses difíciles. No es una enfermedad, no tengo nada diferente al resultado de una cirugía”, dijo, cuando le preguntó Alberto Linero.

Néstor Morales, director de 'Mañanas Blu'. Foto: Guillermo Torres

El comunicador aclaró que la cirugía fue en su hombro, pero la recuperación tuvo una complicación que hizo que su incapacidad se extendiera por unas semanas.

“Es una cirugía que tuvo una complicación, se alargó un poquito más de tiempo la incapacidad. Es una cirugía de hombro”, agregó, agradeciendo las muestras de afecto.

Por último, Morales dijo: “Entendí que era prioridad la salud, que tenía que hacer caso a los médicos. Creo que lo importante, a estas alturas de la vida, es cuidarse”.

“Todavía estoy medio choneto”, concluyó.