Polémica en el Festival Vallenato 2027: inesperada decisión causó fuerte alboroto

El Festival de la Leyenda Vallenata se prepara para celebrar una edición especial en 2027. El certamen, considerado uno de los encuentros musicales más importantes de Colombia y reconocido como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, llegará a su versión número 60 con una programación que tendrá lugar del 28 de abril al 1.º de mayo en Valledupar, Cesar.

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La celebración rendirá homenaje a las raíces y tradiciones del folclor vallenato, con especial protagonismo de sus cuatro aires tradicionales: paseo, merengue, son y puya. Estos ritmos serán parte central de una fiesta que busca preservar la identidad musical de la región y destacar el legado cultural que ha trascendido generaciones.

Sin embargo, en medio de la espera, una nueva polémica ha rodeado al famoso Festival de la Leyenda Vallenata, generando reacciones de todo tipo entre los seguidores y los organizadores.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata resolvió apartarse del diseño escogido en una convocatoria abierta a estudiantes universitarios y elaborar una nueva propuesta por cuenta propia.

Según informó el diario regional El Pilón, la determinación fue anunciada el miércoles 4 de noviembre, luego de un proceso que se desarrolló entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre de 2026. En total, nueve estudiantes presentaron sus trabajos, en una iniciativa que contó con el respaldo de la Red Académica de Diseño de Colombia y la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar.

La Fundación explicó que, aunque respeta la evaluación del jurado, consideró que la obra elegida no reunía los elementos necesarios para transmitir la identidad del folclor vallenato. Además, argumentó que el tiempo disponible hacía necesario encargar la pieza a su propio equipo creativo.

La convocatoria contemplaba un premio de $3,5 millones para el ganador, por lo que hubo un gran alboroto entre los fanáticos y los aspirantes.

La organización agradeció a los participantes y manifestó su intención de retomar este tipo de iniciativas académicas en futuras ediciones.

La expectativa entre seguidores del género y visitantes comienza a crecer de cara al próximo año. Se espera que la capital del Cesar reciba a turistas, habitantes de la región y aficionados de distintas partes del país, quienes podrán disfrutar de una agenda cultural y musical en la que el acordeón, el baile y las costumbres vallenatas serán protagonistas.