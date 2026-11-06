Causa de la muerte de Jesús de Miguel fue publicada: autopsia la reveló tras choque con Jesús Owono

Al inicio de la presente semana se supo de la muerte del atacante Jesús de Miguel, luego de batallar por su vida tras un choque en medio de un partido con el portero, Jesús Owono.

Las imágenes que circularon a lo largo de las horas posteriores fueron impactantes. En ningún momento se pensó que la acción de juego iba a derivar en complicaciones de salud tan graves y el posterior fallecimiento del de 30 años.

Comunicado oficial sobre la sanción para Jesús Owono: habla el comité de disciplina de la RFEF

Policía de España toma primera medida con Jesús Owono tras fallecimiento de Jesús de Miguel

Días después de todo lo acontencido, en las últimas horas fue divulgada la autopsia que determinó la causa de la muerte de De Miguel.

Según lo publicado por el diario local El Día, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que se trató de: “un traumatismo torácico accidental”.

También fue citado el concepto de La Biblioteca Nacional de Medicina que apunta a que “podría ser una causa importante de mortalidad”, la cual no es frecuente debido a “lesiones contusas o penetrantes”.

“Este tipo de traumatismo puede provocar afecciones potencialmente mortales como neumotórax, hemotórax, contusiones pulmonares, fracturas de costillas, taponamiento cardíaco y rotura diafragmática”.

“Este tipo de traumatismo puede provocar afecciones potencialmente mortales como neumotórax, hemotórax, contusiones pulmonares, fracturas de costillas, taponamiento cardíaco y rotura diafragmática”, complementan en medio de la explicación al respecto.

También se cita por el mismo medio a la magistrada Eva Esther Juárez, la cual considera que “el guardameta visitante habría usado una fuerza excesiva en la disputa del balón”.

Cabe mencionar que el portero involucrado en el choque podría sufrir consecuencias legales. Expertos señalan que existe la posibilidad de pague años de prisión o algún tipo de multa.

Owono lamentó muerte de Jesús

El portero del Andorra, Jesús Owono, mostró este miércoles su pesar por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que “están siendo los días más difíciles” de su vida, en un comunicado difundido por su club.

Owono protagonizó el choque con De Miguel en un partido de Segunda División española el lunes, tras el cual el delantero del Tenerife acabaría falleciendo al día siguiente.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, afirmó Owono en su mensaje.

Jesús Owono, arquero de Guinea Ecuatorial y FC Andorra. Foto: DPPI via AFP

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían”, añadió el portero del Andorra.

Owono es consciente de que “habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto”.

“Pero, ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluye el mensaje de Owono.

Owono arrolló a De Miguel cuando el delantero del Tenerife se disponía a controlar un balón en el centro del campo en el partido de la 12.ª fecha de la Segunda División entre el Tenerife y el Andorra el lunes pasado.

De Miguel quedó tendido en el campo, donde fue atendido, antes de ser trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció al día siguiente.

*Con información de AFP.