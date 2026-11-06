Maluma anuncia su gira mundial ‘Loco X Volver 2027’: Bogotá será la primera parada del tour

Maluma está listo para volver a los grandes escenarios del mundo y eligió a Colombia como punto de partida. El cantante paisa anunció oficialmente el ‘Loco X Volver World Tour 2027’, una gira internacional que lo llevará por más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. El recorrido comenzará el próximo 5 de febrero en Bogotá y marcará una nueva etapa en su trayectoria musical, esta vez con un espectáculo inspirado en el regreso a sus orígenes y en la relación que ha construido con sus seguidores durante más de una década.

El anuncio se produjo durante una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. En medio de la actividad habitual de una de las terminales aéreas más transitadas del continente, el artista apareció junto a sus músicos para interpretar algunos de los temas que han marcado su carrera. La intervención tuvo lugar en la terminal de American Airlines, que convirtió parte de su centro de conexiones en escenario para el encuentro con viajeros y fanáticos.

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Maluma recibió a cerca de 100 personas en su casa de campo en Guarne, Antioquia, para una sesión de escucha exclusiva de su más reciente álbum 'Loco X Volver'. Foto: Paola España Comunicaciones

El repertorio incluyó ‘Según Quién’, ‘Felices los 4’, ‘Hawái’ y ‘Loco X Volver’. La presentación tuvo además un componente simbólico: mientras Maluma cantaba, el telón de fondo mostraba los destinos colombianos a los que vuela la aerolínea desde Miami, entre ellos Medellín, ciudad natal del intérprete.

”Hay lugares que marcaron mi historia y personas que hicieron posible cada uno de mis sueños. Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó, de reencontrarme con quienes han crecido conmigo y de llegar a nuevos rincones del mundo para seguir escribiendo nuestra historia“, expresó Maluma en el mensaje que acompañó el anuncio.

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Bogotá abre el recorrido mundial

La capital colombiana tendrá el primer concierto de la gira el 5 de febrero de 2027. Después, el artista viajará a Buenos Aires, Argentina, donde tiene previstas dos presentaciones, el 19 y el 20 de febrero. Estas son las primeras fechas anunciadas del recorrido, que contempla más de 60 ciudades y tendrá presencia en cuatro continentes.

Entre los destinos mencionados por la organización figuran Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima, Miami, Los Ángeles y Toronto, así como Madrid, París, Berlín y Rabat. La ruta incluye escenarios de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África, aunque el calendario completo, con las fechas y los recintos de cada ciudad, se conocerá progresivamente.

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Maluma lanzó su séptimo álbum de estudio llamado 'Loco X Volver' el 14 de mayo de 2026. Foto: Padox

El nuevo tour tendrá un concepto escénico y una propuesta visual desarrollados especialmente para esta etapa. La intención es llevar al escenario el universo creativo del álbum que le da nombre, sin dejar de lado las canciones más reconocidas de su repertorio. De esta manera, el espectáculo combinará el material de su producción más reciente con los éxitos que han acompañado su consolidación internacional.

El título del tour no es una elección aislada. Loco X Volver, el séptimo álbum de estudio de Maluma, representa una etapa en la que el artista vuelve la mirada hacia Colombia, su familia y las experiencias que marcaron sus primeros años. La producción llegó en mayo de 2026 y tuvo como uno de sus propósitos conectar su evolución musical con los elementos que hacen parte de su identidad.

Maluma recibió a cerca de 100 personas en su casa de campo en Guarne, Antioquia, para una sesión de escucha exclusiva de su más reciente álbum 'Loco X Volver'. Foto: Paola España Comunicaciones

Esa intención también está presente en el mensaje que acompaña el video oficial de la gira. En él, el cantante plantea que el recorrido internacional no se limita a visitar nuevos países, sino que representa una oportunidad para reencontrarse con quienes han seguido su carrera desde sus comienzos.

”Porque Maluma no existiría sin mis fans, sin su amor y sin cada voz que ha cantado mis canciones. Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa”, manifestó el paisa.

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Maluma recibió a cerca de 100 personas en su casa de campo en Guarne, Antioquia, para una sesión de escucha exclusiva de su más reciente álbum 'Loco X Volver'. Foto: Paola España Comunicaciones

La dimensión del anuncio también se entiende al revisar su trayectoria en los escenarios. En 2017, su Maluma World Tour reunió 105 conciertos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa e Israel y superó el millón de entradas vendidas, según las cifras entregadas por su equipo. Posteriormente, con el 11:11 World Tour, agotó localidades en recintos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y The Forum de Los Ángeles.

Maluma recibió a cerca de 100 personas en su casa de campo en Guarne, Antioquia, para una sesión de escucha exclusiva de su más reciente álbum 'Loco X Volver'. Foto: Paola España Comunicaciones

En ese mismo recorrido se presentó ante más de 60.000 personas en el Parque Yarkon de Tel Aviv y reunió cerca de 200.000 asistentes en el Festival Mawazine de Rabat, Marruecos, donde alcanzó un récord histórico de asistencia para el evento, de acuerdo con la información oficial de su trayectoria.

Más adelante, el Papi Juancho Maluma World Tour lo llevó nuevamente a escenarios de Europa, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente. En 2023, con el Don Juan World Tour, recorrió 30 ciudades de Estados Unidos, con presentaciones en importantes arenas del país.