Dólar al alza: la moneda cierra más cara la jornada del viernes 6 de noviembre

El dólar estadounidense cerró la jornada del 6 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.237, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

Precio del dólar en casas de cambio para este viernes 6 de noviembre de 2026

Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $9 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.228.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.232. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.253 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.223. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.237.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.049 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 796 millones de dólares.

Economía internacional

Estados Unidos creó 165.000 puestos de trabajo en octubre, superando con creces las expectativas de los analistas, mientras que el desempleo cayó al 4,1%, según datos del gobierno publicados este viernes.

Baja desempleo en Estados Unidos. Foto: Adobe Stock

La relativa estabilidad del mercado laboral ha permitido a la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene el doble mandato de mantener la inflación en el objetivo a largo plazo del 2% y buscar el pleno empleo, dar prioridad al control de los precios.

Estos datos de empleo de octubre dan alas a los miembros de la Fed para aumentar las tasas de interés, una medida que iría en contra de los deseos del presidente Donald Trump, quien ha pedido en repetidas ocasiones la reducción de tasas.

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Los analistas esperaban la creación de 65.000 nuevos puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantuviera en el 4,2 %, según el consenso reunido por Briefing.com.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) también revisó al alza la creación de empleo de agosto y septiembre en 84.000 puestos de trabajo más, indicó el departamento en un comunicado.

“Se trata de un informe sólido y una señal clara del impulso que está cobrando el mercado laboral”, afirmó Ger Doyle, presidente regional para Norteamérica de la empresa de selección de personal ManpowerGroup.

“Es evidente que la demanda está repuntando en algunos sectores de la economía, pero tenemos que ver cómo se extiende a más sectores y crea más oportunidades para los trabajadores antes de poder hablar de una recuperación más generalizada del empleo”, añadió.

Los datos se dan a conocer pocos días después de las elecciones de mitad de legislatura, en las que el coste de la vida tuvo un gran peso entre los votantes.

El aumento registrado en octubre superó con creces el incremento medio mensual de 48 000 puestos de trabajo de los últimos 12 meses según la BLS.

Los servicios profesionales y empresariales lideraron la creación de empleo, con 70.000 puestos de trabajo.

El sector sanitario creó 42.000 puestos de trabajo, por encima de su aumento medio mensual de 31.000 registrado durante el último año.

Este sector ha sido un pilar del mercado laboral de Estados Unidos durante los últimos 12 meses, ya que el envejecimiento de la población requiere más cuidados tanto en los hospitales como en el ámbito doméstico.

Los ingresos medios por hora de todos los empleados aumentaron un 3,1% en los últimos 12 meses, aunque los salarios siguen sin poder empatar a la inflación.

*Con información de AFP.