SEMANA tiene en su poder el audio del encontronazo entre José Félix Lafaurie y el ministro de Agricultura: “Se retira de aquí”

En las últimas horas, SEMANA conoció en exclusiva el audio de la reciente reunión que mantuvieron José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en la que se trataron temas asociados al manejo del gremio por parte de Lafaurie.
En el audio se alcanza a percibir un desacuerdo que había entre los dos hombres por cuenta del Fondo Nacional del Ganado. En uno de los momentos de la discusión, esta se empieza a acalorar tras una pregunta que le habría hecho Lafaurie al ministro y que le habría generado molestia.
“No, no, usted no me viene a mí a preguntar. Tú aquí no vas a venir a manejar como manejabas antes (haciendo referencia a su paso por el viceministerio de Agricultura)”.
En ese momento, Lafaurie le pidió respeto al ministro, pero este le respondió aún más acalorado, asegurando que hay una “campaña contra el presidente de la República y el ministro en las redes sociales, adelantada supuestamente por José Félix”.
Finalmente, el encontrón llegó a su punto más álgido cuando el mismo ministro de Agricultura decidió pedirle a Lafaurie que se saliera del recinto y de la reunión si no iba a respetar las reglas.
“Si usted no va a respetar las reglas, se retira de aquí, se retira de aquí y me respeta. Aquí no va a hacer lo que se le da la gana y lo que ha hecho con su gremio. Se retira de aquí… me hacen el favor y lo acompañan”, dijo el ministro de la Patria Milagro.
En dicho momento se corta la conversación y se levanta la sesión de inmediato.
SEMANA habló hace algunas horas con Lafaurie sobre la situación que se desencadenó durante la pelea. Aseguró que, tras los hechos, presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría, dado que el ministro lo sacó de una entidad pública.