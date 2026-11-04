SEMANA tiene en su poder el audio del encontronazo entre José Félix Lafaurie y el ministro de Agricultura: “Se retira de aquí”

En las últimas horas, SEMANA conoció en exclusiva el audio de la reciente reunión que mantuvieron José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en la que se trataron temas asociados al manejo del gremio por parte de Lafaurie.

Proyecto de ley que sancionaría a encapuchados en las protestas fue aprobado en primer debate en el Congreso

En el audio se alcanza a percibir un desacuerdo que había entre los dos hombres por cuenta del Fondo Nacional del Ganado. En uno de los momentos de la discusión, esta se empieza a acalorar tras una pregunta que le habría hecho Lafaurie al ministro y que le habría generado molestia.

La discusión entre José Félix Lafaurie e Indalecio Dangond subió de tono por cuenta de las diferencias sobre el Fondo Nacional del Ganado. El ministro incluso le exigió al dirigente gremial abandonar el recinto. Foto: Ministerio de Agricultura / Cortesía

“No, no, usted no me viene a mí a preguntar. Tú aquí no vas a venir a manejar como manejabas antes (haciendo referencia a su paso por el viceministerio de Agricultura)”.

En ese momento, Lafaurie le pidió respeto al ministro, pero este le respondió aún más acalorado, asegurando que hay una “campaña contra el presidente de la República y el ministro en las redes sociales, adelantada supuestamente por José Félix”.

Las 7 claves de los cambios con los que fue aprobada la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República

Finalmente, el encontrón llegó a su punto más álgido cuando el mismo ministro de Agricultura decidió pedirle a Lafaurie que se saliera del recinto y de la reunión si no iba a respetar las reglas.

“Se retira de aquí”: así fue el momento de mayor tensión entre el ministro de Agricultura y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. El audio revela los fuertes reclamos que intercambiaron durante la reunión. Foto: NICOLAS LINARES

“Si usted no va a respetar las reglas, se retira de aquí, se retira de aquí y me respeta. Aquí no va a hacer lo que se le da la gana y lo que ha hecho con su gremio. Se retira de aquí… me hacen el favor y lo acompañan”, dijo el ministro de la Patria Milagro.

En dicho momento se corta la conversación y se levanta la sesión de inmediato.

SEMANA habló hace algunas horas con Lafaurie sobre la situación que se desencadenó durante la pelea. Aseguró que, tras los hechos, presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría, dado que el ministro lo sacó de una entidad pública.