Abelardo De La Espriella confirmó que cayó el zar de la extorsión de la Segunda Marquetalia: “No habrá escondite”

Se conoció de un nuevo golpe por parte de la Fuerza Pública en contra de la disidencia de las Farc, conocida como la Segunda Marquetalia. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que cayó un cabecilla de esa organización terrorista.

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Se trata de alias Cristóbal Pérez, quien de acuerdo con las autoridades era conocido como el zar de la extorsión de la Segunda Marquetalia. Según el mandatario colombiano, llevaba más de nueve años en esa estructura criminal.

“¡CAE OTRO CABECILLA NARCOTERRORISTA DE LA SEGUNDA MARQUETALIA! En Caparrapí, Cundinamarca, nuestra Fuerza Pública capturó a Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia, facción de Iván Márquez”, expresó el jefe de Estado por medio de su cuenta personal de X.

También expresó: “Este peligroso cabecilla llevaba nueve años en la organización criminal y tenía bajo su control comisiones armadas y redes de extorsión en Huila y Caquetá. Es señalado de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones, así como de participar en el asesinato de tres personas en Florencia y en la incineración de una ambulancia en Hobo, Huila”.

“¡A LOS NARCOTERRORISTAS LOS VAMOS A SEGUIR CAZANDO UNO POR UNO! Con esta captura golpeamos la estructura de mando de estos criminales, debilitamos sus finanzas ilegales y frenamos sus pretensiones de expansión territorial”, afirmó De La Espriella.

Por último, anotó en su cuenta personal de X: “¡QUE LES QUEDE CLARO! No habrá escondite ni refugio seguro para quienes asesinan, extorsionan y siembran el terror entre los colombianos. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

Más temprano de este mismo miércoles, De La Espriella reveló detalles de otro golpe a las organizaciones criminales: “Nuestra Armada Nacional, en dos operaciones de interdicción marítima en el Pacífico colombiano, incautó 854 KILOGRAMOS DE COCAÍNA Y MARIHUANA y capturó a cinco colombianos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”.

“¡UN GOLPE DE MÁS DE 26 MILLONES DE DÓLARES A LAS FINANZAS DEL NARCOTRÁFICO! Con estas operaciones evitamos que 1,3 MILLONES DE DOSIS DE DROGA llegaran a las calles y mercados internacionales. ¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTRAFICANTES! No vamos a permitir que utilicen nuestros mares para transportar sus cargamentos criminales y enriquecerse a costa de la vida y la seguridad de millones de personas. LOS VAMOS A PERSEGUIR POR TIERRA, MAR Y AIRE", recalcó.

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Por último, expresó: “Vamos por sus cargamentos, sus rutas, sus estructuras y cada peso de sus fortunas ilegales. No habrá lugar seguro para quienes pretendan convertir a Colombia en plataforma del narcotráfico. ¡EN LA ERA DEL TIGRE NO HAY TREGUA CONTRA EL NARCOTRÁFICO! Nuestra Fuerza Pública tiene todo mi respaldo para seguir golpeando sin descanso a estas organizaciones criminales".