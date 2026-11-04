La exsenadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez Lobo, tendrá que presentarse este miércoles 4 de noviembre a la 1 de la tarde ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Deisy Guanaro asegura haber sido víctima de Sandra Ramírez: “A los 12 años me hizo desfilar frente al Secretariado en ropa interior”

La audiencia se realizará de forma virtual. Esto, después de que se rechazara la solicitud de enviarle un cuestionario escrito a la excongresista para que respondiera las preguntas de la JEP, las víctimas reconocidas y la Procuraduría General.

Frente a esto, Deisy Guanaro, una de las víctimas reconocidas y que ha señalado repetidamente a Sandra Ramírez de haber reclutado menores con fines de explotación sexual en las filas de las Farc, rechazó la decisión.

“¡Después de tantos años esperando, lo mínimo es que dé la cara!“, aseguró la víctima, quien calificó la decisión de la Sala de Reconocimiento como una ”falta de respeto".

Guanaro, quien ha relatado en varias audiencias y escenarios la forma en que Sandra Ramírez, conocida con el alias de Griselda Lobo, coordinaba el reclutamiento de menores de edad con fines de explotación sexual.

Sandra Ramírez no se salió con la suya. Deberá presentarse ante la JEP para declarar por el reclutamiento de menores

En la audiencia, que fue convocada desde el 18 de septiembre, las víctimas querían tener un careo con la excongresista para reclamarle por todo lo que tuvieron que sufrir dentro de las filas guerrilleras.

Sin embargo, la decisión de la JEP las ata de manos, puesto que la virtualidad le resta dinamismo a la audiencia judicial.

“Una mujer responsable en múltiples crímenes que destruyeron mi infancia y la de miles de niños y niñas en Colombia”, resaltó Guanuro.

Álvaro Uribe reaccionó a postura del Gobierno De La Espriella en la ONU sobre la JEP y los acuerdos de paz: “Muy benigno”

“No tengo miedo y no voy a guardar silencio. Mi deber es contar mi verdad y denunciar. Ahora le corresponde a la JEP demostrar para qué fue creada: para esclarecer los crímenes, establecer responsabilidades y hacer justicia. Le pido a Dios que proteja mi vida y la de mi familia y me dé fortaleza. Sé a quién estoy enfrentando y los riesgos que implica denunciar”, ha indicado en su cuenta de X.

La mujer ha señalado que fue víctima de Sandra Ramírez cuando tenía doce años de edad.

“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”, le relató Deisy Dorelly Guanaro a SEMANA en diciembre de 2025.

“Ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche. A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente. A Sandra Ramírez nosotros no le importábamos. Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”, detalló Guanaro, quien es una de las principales denunciantes contra Sandra Ramírez.