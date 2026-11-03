Álvaro Uribe reaccionó a postura del Gobierno De La Espriella en la ONU sobre la JEP y los acuerdos de paz: “Muy benigno”

El expresidente Álvaro Uribe no se quedó callado frente a la postura que asumió el Gobierno De La Espriella sobre los acuerdos de paz ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su cuenta oficial de X, el jefe del Centro Democrático dijo que “antes el presidente Abelardo De La Espriella fue muy benigno con el pedido a la ONU sobre el proceso con Farc”.

Además, relacionó algunos resultados de ese grupo armado: “Se pasó de exportar 150 toneladas de cocaína a exportar 2.100; los grupos armados pasaron de 7.000 a 26.000 personas; impunidad total a las Farc (violación de mujeres y niños); maltrato a nuestras Fuerzas Militares, que las igualaron con el terrorismo y casi las acaban; proliferación de entidades burocráticas; gasto público insostenible”.

Uribe se refirió al final a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que surgió tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el secretariado de las Farc.

Abelardo De La Espriella, presidente de la República. Foto: Presidencia

Y es que este lunes festivo el presidente Abelardo De La Espriella dijo que “el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de nuestro Gobierno para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016”.

Al recordar el reciente respaldo unánime de los países del Consejo de Seguridad de la ONU a esta propuesta de Colombia, con 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Jefe de Estado indicó que, a partir de ahora, la misión de ese organismo en el país “concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad”, se lee en un comunicado de prensa de la Casa de Nariño.

Por lo consiguiente –añadió el Tigre De La Espriella–, “la Reforma Rural Integral quedará bajo la responsabilidad de las instituciones colombianas, sin la verificación de esa misión”.

Álvaro Uribe y el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa

Según el jefe de Estado, “esta decisión reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos”.

Y añadió: “La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable. Colombia necesita una paz con seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional”.

Presidente Abelardo De La Espriella y el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Colprensa

Al final, el Jefe de Estado agradeció a los 15 miembros del Consejo de Seguridad por su decisión e hizo un reconocimiento al trabajo del equipo diplomático que gestionó esta propuesta, en cabeza del embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona.