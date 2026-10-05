Álvaro Uribe: “JEP, burla en lugar de justicia”

El expresidente Álvaro Uribe no ocultó su molestia sobre las nuevas revelaciones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La nueva información, compartida por la senadora María Clara Posada, se refiere a la información que aportó alias Timochenko, último comandante de las Farc, en una audiencia reservada.

Londoño negó malos tratos a los secuestrados y ventiló infidencias sobre el acuerdo, como un posible pago de condenas en La Habana, Cuba.

Revelan polémicas declaraciones de Timochenko ante la JEP: “Unas penas más suaves y las pagan aquí en La Habana”

Las palabras del excabecilla generaron revuelo entre la opinión pública.

Álvaro Uribe afirmó: “JEP, burla en lugar de justicia”.