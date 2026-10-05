La JEP reaccionó a las polémicas declaraciones de Timochenko en las que justificó los secuestros durante el conflicto armado

En las últimas horas se conoció una grabación en la que aparece el excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, durante una sesión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) junto con otros exintegrantes del Secretariado de ese grupo guerrillero.

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Timochenko, quien firmó en 2016 el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón con el entonces presidente Juan Manuel Santos, intentó justificar los secuestros cometidos durante el conflicto armado interno.

“Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida. Esas eran las líneas… la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”, señaló el excomandante guerrillero en el video revelado por la congresista María Clara Posada.

27.023 secuestrados en toda la guerra en Colombia. Foto: A.P.I

Ante estas declaraciones, que han generado debate sobre la aceptación de cargos de los excomandantes guerrilleros, la JEP publicó un hilo en su cuenta de X.

En la publicación, el tribunal aseveró que en los últimos meses emitió una sanción contra los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc.

En esa sanción se determinó que, pese a lo mencionado en esa audiencia de 2019 por Timochenko y otros exjefes guerrilleros sobre el “buen trato”, se presentaron actos inhumanos.

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“La Sala de Reconocimiento encontró que, pese a que había una norma de ‘buen trato’ a los cautivos dentro de la guerrilla de las Farc-EP, en la práctica esa directriz no se cumplió y los secuestrados quedaron a merced de la guardia. Aparte del secuestro, las víctimas fueron sometidas a todo tipo de vejámenes y de crímenes”, indicó la JEP.

En este punto, la JEP indicó que “por primera vez” la justicia colombiana “documentó los crímenes adicionales que sufrieron las víctimas de secuestro”.

Ante lo publicado por la senadora, la JEP indicó que a mediados del 2022, los últimos exintegrantes del Secretariado de las Farc que continúan acogidos al Acuerdo de Paz reconocieron su responsabilidad en los secuestros “y otros crímenes que cometieron en los contextos del cautiverio, incluido el crimen de tortura”.

Respecto de las declaraciones recientes, la JEP se permite precisar que: En el marco del Caso 01 (en el que se abordan los secuestros de las Farc-EP), la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 63 exintegrantes de las Farc-EP por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Entre los imputados están los 7 exintegrantes del Secretariado de la antigua guerrilla. La Sala también les imputó otros crímenes internacionales como tortura, trato cruel, inhumano y degradante de la dignidad humana, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 5, 2026

“Las versiones rendidas por los comparecientes de la antigua guerrilla en el marco del Caso 01 (sobre secuestros de las extintas Farc-EP) no son reservadas, pues están consignadas en el auto de imputación del Secretariado y en los otros 7 autos con los que la Sala descendió en la cadena de mando para comprender cómo se dio el secuestro a nivel regional”, respondió.

En la actualidad, los últimos exintegrantes del Secretariado cumplen la sanción propia mediante la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas en el cementerio de Pitalito, Huila.

“La búsqueda de personas desaparecidas es una de las siete líneas restaurativas que los comparecientes sancionados deben cumplir durante un periodo de hasta ocho años, de acuerdo con la sentencia establecida por la Sección de Reconocimiento de Verdad para cada uno de ellos”, explicó la JEP.