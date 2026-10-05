Revelan polémicas declaraciones de Timochenko ante la JEP: “Unas penas más suaves y las pagan aquí en La Habana”

La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, reveló el contenido de una declaración que Timochenko, último comandante de la extinta Farc-EP, rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Él habló de secuestrados, la negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos y el alto tribunal. Sus palabras generan revuelo entre la opinión pública.

Según la congresista, la cita se llevó a cabo el 14 de febrero de 2019 en una audiencia reservada que presidió la magistrada Julieta Lemaitre.

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En primer lugar, contrario a la evidencia, Timochenko le dijo al alto tribunal de paz que no se permitió la tortura contra los secuestrados y que hubo una orden de buen trato para las víctimas.

A él se le escuchó decir: “Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida. Esas eran las líneas… la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”.

En un segundo momento, el excabecilla le narró a la JEP que, en medio de las negociaciones de paz, el entonces presidente Juan Manuel Santos le pidió reunirse con el jefe de su delegación, liderada por Humberto de la Calle.

Así lo describió: “Me acuerdo de una frase del doctor de la Calle, cuando yo le decía, ‘hombre, ¿cómo creen ustedes que nos van a plantear hacer un acuerdo para, firmado el acuerdo, irnos para la cárcel? Como si nosotros hubiéramos sido los únicos partícipes en el conflicto, sin un análisis a profundidad de lo que fue el conflicto y de las responsabilidades reales de cada uno en ese conflicto”.

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En esa misma línea, citando una conversación con un “doctor”, el que no se logró identificar en los fragmentos de la audiencia, Timochenko contó que se les propuso pagar pegas en Cuba: “Se puede establecer, tomando la experiencia con los paramilitares, unas penas más suaves y las pagan aquí en La Habana. Y este tiempo que llevan aquí se contabiliza como parte de la pena”.

Sobre la JEP, comentó el excabecilla: “¿Cómo nosotros vamos a atacar, a desconocer o a descalificar una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir?”.

Rodrigo Londoño. Foto: Colprensa

Para la senadora del Centro Democrático, se estaría frente a una burla a los colombianos: “La JEP fue hecha a la medida de las Farc. Sin cárcel y sin consecuencias por no entregar los bienes, las rutas del narcotráfico ni reparar a las víctimas”.