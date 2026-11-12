Timochenko se pronunció sobre señalamientos contra Sandra Ramírez por magnicidio de Miguel Uribe

Este jueves 12 de noviembre, el excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los firmantes del Acuerdo de Paz se encuentran en una situación de riesgo.

Magnicidio de Miguel Uribe: Corte Suprema abre indagación contra Sandra Ramírez y Marcos Calarcá

Esto por la inestabilidad jurídica y los constantes incumplimientos por parte del Estado.

“Lo tengo que decir con profundo dolor, no nos mataron en la guerra y construyendo la paz, nos están matando”, precisó Londoño Echeverry. “Sin la vida de los comparecientes no hay verdad ni justicia restaurativa ni reparación”.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, calificó como una “campaña de estigmatización” la vinculación contra Marcos Calarcá y Sandra Ramírez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/SvOuxKonkK — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026

En medio de su intervención, el último máximo comandante de las Farc se refirió a los señalamientos que se han hecho en los últimos días en contra de varios exintegrantes del Secretariado y comparecientes.

Esto, por los hechos que rodearon el magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, registrado en junio de 2025 en Bogotá.

“Marcos Calarcá fue negociador en La Habana y representante a la Cámara entre 2018 y 2026. En octubre varios medios lo señalaron a partir de un chat no verificado como organizador del atentado a Miguel Uribe Turbay, no ha sido citado, vinculado ni imputado, pero hoy es un objetivo”, resaltó Timochenko.

JEP confirma que la exsenadora Sandra Ramírez tiene “riesgo de seguridad extremo”

“Sandra Ramírez, exsenadora y mujer firmante, blanco de campañas mediáticas sin sustento judicial y amenazas de muerte sin respuesta del Estado”, añadió.

Casualmente, el pasado miércoles la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación en contra de los excongresistas del Partido Comunes, Sandra Ramírez y Alberto Albán, más conocido como Marcos Calarcá, por el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El caso tiene referencia a una compulsa de copias hecha por la Fiscalía General para que se indagara la participación de los dos excongresistas en la planeación y ejecución del crimen del dirigente político del Centro Democrático.