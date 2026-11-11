“Que lean los acuerdos”, respondió Julián Gallo a quienes critican las penas impuestas por la JEP a los exFarc

Julián Gallo, conocido con el alias de Carlos Antonio Lozada cuando hizo parte de la cúpula de las antiguas Farc, y quien fuera uno de los firmantes del acuerdo de paz con gobierno de Juan Manuel Santos, respondió a las críticas que han hecho distintos sectores al acuerdo de 2016 y a la JEP.

“Que lean los acuerdos”, respondió Gallo cuando se le preguntó por estas críticas.

“Que 10 años después todavía se esté criticando eso, quiere decir que no se han leído los acuerdos”, afirmó.

Gallo reconoció que “el acuerdo no es perfecto”, pero defendió el tratado firmado en 2016.

Sobre las audiencias que se han conocido de la JEP que también han sido cuestionadas dijo que estarían “descontextualizadas”.

Por otro lado, negó que hayan participado del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay aunque dijo que la Corte Suprema de Justicia ya estaría investigando a otros exmiembros de la desmovilizada guerrilla, como Sandra Ramírez y Marcos Calarcá.