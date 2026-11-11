Bruce Mac Master reaccionó a la designación de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi

Bruce Mac Master reaccionó a la designación de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Murgas, que es la ficha del presidente Abelardo De La Espriella, llega para suceder en el cargo a Mac Master, quien renunció al puesto después de las tensiones que se estaban presentando con el Gobierno nacional.

Para el empresario no pasó desapercibida esta elección y le envió un mensaje a la mujer, quien ahora se encargará de representar al sector privado de cara al Ejecutivo.

“Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional, por su elección en la presidencia de la Andi y sobre todo mi más profundo deseo por el éxito de su gestión al frente de esa maravillosa organización”, escribió en su cuenta de X.

Mac Master agregó: “Su éxito será el éxito de todos”.