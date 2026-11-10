Primera dama Ana Lucía Pineda viajará a Perú para asistir a la recepción del papa León XIV

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, viajará a Lima para participar este miércoles 11 de noviembre en la ceremonia de recibimiento del papa León XIV, que se realizará en el Palacio de Gobierno de Perú.

El desplazamiento responde a una invitación de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, dirigida a los jefes de Estado de América Latina, según informó este martes la Cancillería de Colombia en un comunicado.

Pineda aceptó la convocatoria para acompañar el acto de bienvenida al pontífice, en un encuentro que, de acuerdo con el Gobierno colombiano de Abelardo De La Espriella, busca propiciar el acercamiento entre los países de la región en un escenario de significado espiritual y diplomático.

El papa León XIV, a favor de los sindicatos. Esto dijo en Argentina, a propósito de la reforma laboral de Milei

El comunicado también precisó que el viaje será financiado con recursos propios de la primera dama y que, por tanto, no implicará gastos para el Estado colombiano ni comprometerá recursos del presupuesto nacional.

La visita se produce en el marco de la recepción oficial que Perú prepara para el papa León XIV en la capital del país, luego de que el sumo pontífice visitara Uruguay y Argentina en medio de su gira por el continente.