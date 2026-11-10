Abelardo De La Espriella posesionó a Juan Carlos Gossain como nuevo embajador en Francia

El presidente Abelardo De La Espriella posesionó al abogado y exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, como nuevo embajador de Colombia en Francia. Además, le asignan, la representación permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París.

La designación había quedado formalizada mediante el Decreto 1617 del 28 de octubre de 2026, luego de que el Gobierno francés concediera el beneplácito el primero de ese mes.

Gossaín fue gobernador de Bolívar entre 2012 y 2015. Es abogado de la Universidad de Cartagena y especialista en Derecho Administrativo y Comercial.

Abelardo De La Espriella anunció las primeras embajadas que serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática

Su llegada a la embajada había sido anunciada por De La Espriella en octubre. El exmandatario departamental también ha reconocido públicamente su cercanía personal y empresarial con el jefe de Estado, una relación que ha acompañado la atención sobre su designación.