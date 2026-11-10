El presidente Abelardo De La Espriella cumplió una promesa que había hecho el 28 de julio de 2026, pocos días antes de posesionarse como presidente de la República.

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En ese momento, De La Espriella anunció que perseguiría a los “bandidos” de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, especialmente a Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias Chapolo. “Voy a ir por ti y te haré caer todo el peso de la ley”, aseguró en esos momentos el mandatario.

Hoy, 10 de noviembre de 2026, De La Espriella anunció que alias Chapolo se sometió a la justicia. “Desde julio, antes de llegar a la Presidencia, fui claro en que no habría tregua para las organizaciones narcoterroristas. Y hoy, como presidente, he mantenido una presión firme y permanente para recuperar la autoridad del Estado”, afirmó el mandatario.

De La Espriella reconoció que no se ha tratado de una tarea sencilla y que ha tenido que enfrentar “enormes desafíos”, pero que se ha mantenido firme en su posición de devolverle la seguridad y la tranquilidad a los colombianos.

“Hoy esa presión da resultados. Alias Chapolo, cabecilla principal de la estructura criminal Ismael Ruiz, del Bloque Central Isaías Pardo, se sometió a la justicia junto con otros cuatro integrantes de esa organización”, informó De La Espriella.

La operación se llevó a cabo en los municipios de Pacarní y Tesalia, en el Huila, y estuvo liderado por el Ejército Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De La Espriella destacó que también se incautaron cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y “abundante munición”.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella le ha dado varios golpes contundentes a la estructura de Iván Mordisco. Foto: Ejército

El mandatario dijo que continuará enfrentando a los ilegales. “A los criminales les quedan dos caminos: someterse a la justicia o enfrentar toda la contundencia de nuestra Fuerza Pública. ¡No voy a retroceder! En Colombia la autoridad se respeta”, afirmó.

De La Espriella ha dado varios golpes contundentes a las estructuras criminales. En las últimas horas informó de un operativo en La Guajira en el que fue capturado alias Danielito, integrante de los JJ y Fresno Nueva Generación, que sembraba el terror en Riohacha.

“Tras la muerte del criminal alias Nain o Bendito Menor, habría asumido el control de las redes de microtráfico y extorsión en el municipio”, dijo el mandatario, haciendo referencia a otro criminal abatido en combate durante su mandato.

Sobre Iván Mordisco, De La Espriella afirmó que en Cali la Policía Nacional capturó a tres integrantes de una célula de la estructura Jaime Martínez de las disidencias, señalada de planear los ataques con explosivos del pasado 7 de agosto en Manizales.