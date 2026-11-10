Cuentas pendientes y $20.200 millones: nuevas pistas de presunta corrupción en MinSalud durante gobierno Petro

Por medio de la cuenta oficial de la Presidencia de la República, el Gobierno de Abelardo De La Espriella detalló nuevos hallazgos de presunta corrupción que habría dejado la anterior administración de Gustavo Petro.

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Los hechos fueron revelados por la ministra de Salud, Ana María Vesga, y tienen relación con contratos de logística en esa cartera. Se estaría hablando de más de $20.000 millones.

“El Ministerio de Salud y Protección Social ha evidenciado graves irregularidades en la revisión de un contrato de logística suscrito durante la administración anterior, el cual comprometió la totalidad de su presupuesto por 1.750 millones de pesos en menos de dos meses y fue ampliado de manera injustificada a 2.240 millones de pesos”, dice la publicación de la Casa de Nariño.

Y agregó que “se detectaron cuentas pendientes por 1.798 millones de pesos con el visto bueno de la supervisión, pero sin los soportes necesarios que garantizaran el cumplimiento de las condiciones pactadas, sumado a problemas de planeación que impidieron la realización de otros eventos institucionales”.

“Ante este panorama y la existencia de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación sobre contratos de logística similares que sumaron 20.200 millones de pesos entre 2023 y 2026, incluyendo posibles desvíos de recursos públicos para campañas, la entidad ha trasladado todos los hallazgos a las autoridades disciplinarias para que se investigue a fondo, reafirmando que los recursos de la salud pública exigen rigor, control y total transparencia”, puntualizó el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, reveló hallazgos de presuntas irregularidades en contratos de logística del gobierno Petro por más de $20.000 millones: “Posibles desvíos de recursos públicos para campañas”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/LcuokTNF1F — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

Por otro lado, esta semana también se conocieron detalles de irregularidades que fueron identificadas en el Ministerio de Ciencia. Se encontró que el Gobierno Petro al parecer dejó vinculado una persona en esa cartera que supuestamente presentó títulos falsos.

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Ante esa circunstancia que encendió las alarmas, el Gobierno de Abelardo De La Espriella tomó la decisión de desvincular a esa persona de inmediato, a la espera que las autoridades pertinentes avancen en las respectivas investigaciones.