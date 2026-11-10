¿Puerta giratoria entre IDRD y Sencia en APP del Campín? Grave denuncia desde el Concejo de Bogotá

El concejal Juan David Quintero volvió a poner en conocimiento una preocupante situación con el estadio El Campín, una posible irregularidad más luego de la APP que se suscribió con la empresa privada Sencia para que opere el recinto por cerca de tres décadas.

Grave denuncia del concejal Juan David Quintero sobre un presunto pago de $26.000 millones a Sencia e irregularidades en El Campín

El Cabildante aseguró tener una prueba que demuestra una posible “puerta giratoria” entre el IDRD y Sencia, una posible irregularidad en la concesión que fue firmada por cerca de $2,4 billones.

Juan David Quintero pidió investigar el papel de Jaime Luque Ramírez y las posibles incompatibilidades que se habrían presentado antes de firmar la concesión de El Campín. Foto: Concejo de Bogotá

“El 21 de diciembre de 2018, los promotores de la APP de El Campín enviaron su propuesta de prefactibilidad a Jaime Luque Ramírez, entonces director de APP del IDRD. Según datos entregados por el Instituto, Luque ocupó ese cargo hasta el 16 de mayo de 2019 y conoció directamente el trámite del proyecto”, comentó Quintero.

IDRD abre proceso contra Sencia por gramilla de El Campín: ¿qué puede pasar ahora?

Aseguró que en medio de ese contexto, posteriormente el señor Jaime Luque Ramírez fue nombrado como representante legal de Sencia y un día antes de la firma del contrato de concesión, la Cámara de Comercio lo certificaba como representante legal suplente de esa empresa.

El concejal Juan David Quintero puso bajo la lupa la concesión de El Campín y pidió investigar los vínculos entre un exfuncionario del IDRD y la empresa Sencia. Foto: Prensa concejal Juan David Quintero

“¿Puede quién conoció y supervisó un proyecto desde la función pública terminar representando a los privados ante la misma entidad y en el mismo negocio? ¿Quién verificó esta situación antes de firmar una concesión de $2,4 billones? El numeral 4 del artículo 56 del Código General Disciplinario prohíbe expresamente esta conducta de forma indefinida y la califica como una conducta grave", detalló.

Tras los hallazgos, el concejal pidió que se investigue quiénes tuvieron el expediente en sus manos, si alguien advirtió la posible incompatibilidad antes de la firma, quién recibió esa advertencia y qué decisiones tomó. También pidió que Jaime Luque Ramírez sea llamado a explicar estos hechos.

La denuncia por una presunta puerta giratoria en el negocio de El Campín ya fue presentada ante la Personería y llegará a otras entidades de control. Foto: Dimayor

Quintero aseguró que el caso ya llegó a la Personería para que se encargue de investigar y que este miércoles se presentarán los requerimientos ante las demás entidades de vigilancia y control.