El estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín llevó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) a dar un paso contra Sencia S.A.S.

La entidad anunció la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio para establecer si el concesionario incumplió sus obligaciones contractuales.

¿Por qué se abrió el proceso?

El caso se produce después de la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, que no pudo disputarse debido a las condiciones de la gramilla de El Campín.

El episodio generó cuestionamientos sobre el estado del terreno de juego y llevó a la Administración distrital a exigir explicaciones sobre el mantenimiento de la cancha.

El 14 de octubre, el IDRD había anunciado que evaluaba posibles incumplimientos contractuales de Sencia, por instrucción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

En ese momento, la entidad señaló que trabajaba con la interventoría para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar qué medidas podían aplicarse.

Pero la decisión de la sanción fue comunicada el 23 de octubre de 2026 y se apoya en un informe de presunto incumplimiento presentado por la interventoría del contrato de concesión.

Como parte del trámite, Sencia fue citada a una audiencia pública el próximo 29 de octubre, a las 9:00 a. m., en la que podrá presentar sus argumentos y ejercer su derecho a la defensa.

Imagen comunicado del IDRD donde se anuncia el proceso sancionatorio contra Sencia. Foto: IDRD

Los problemas con la nueva gramilla

En el seguimiento previo al proceso, el IDRD informó que la interventoría había solicitado desde el pasado 22 de septiembre información sobre los procedimientos para retirar, reinstalar y recuperar el césped.

Sencia entregó un cronograma de trabajo el 26 de septiembre.

No obstante, las condiciones finales del terreno evidenciaron problemas de adherencia de la nueva gramilla, situación que impidió realizar el encuentro deportivo entre Millonarios y Once Caldas.

Harold Huertas, director técnico de la interventoría, explicó que algunas zonas del campo presentaban niveles elevados de humedad que dificultaban la fijación del césped.

Ante este panorama, se planteó solicitar al concesionario un plan de contingencia que precisara las medidas de recuperación, los tiempos de ejecución y las condiciones tácnicas necesarias para volver a disputar los partidos en El Campín.

Estos antecedentes forman parte del seguimiento técnico y contractual que adelanta el Instituto para verificar si Sencia cumplió con las obligaciones que asumió al recibir la administración del estadio.

El contrato de concesión contempla mecanismos para responder ante eventuales incumplimientos.

De acuerdo con la información divulgada por el IDRD el 14 de octubre, entre las medidas previstas se encuentran los descuentos asociados a indicadores de calidad, las multas y la aplicación de la cláusula penal.

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La aplicación de alguna de estas medidas no es automática.

El procedimiento debe permitir que el concesionario conozca los señalamientos, presente sus descargos y controvierta las pruebas antes de que se adopte una decisión.

Alcalde Galán solicitó al IDRD iniciar un proceso por incumplimiento contractual contra la firma Sencia. Foto: API

La audiencia del 29 de octubre será, por tanto, un paso importante para que el Instituto avance en la evaluación de los hechos.

El resultado dependerá de los elementos que se examinen y de las conclusiones de la autoridad competente.