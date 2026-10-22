Policía y funcionarios quedaron sorprendidos con lo encontrado en cambuche bajo un puente en Bogotá

La Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Teusaquillo, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría de Integración Social y la Policía Nacional adelantaron una intervención conjunta sobre la calle 26.

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El operativo interinstitucional contó con la participación de más de 30 servidores públicos en el tramo comprendido entre la avenida NQS y la avenida 68. Las autoridades distritales y la Policía Nacional desplegaron una jornada de recuperación del espacio público sobre el corredor de la avenida El Dorado.

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Durante la jornada iniciada en la carrera 30, el equipo técnico y los gestores de convivencia retiraron estructuras no convencionales e inspeccionaron puntos reportados por la ciudadanía en el deprimido de la NQS, la calle 45 y los cruces con la carrera 50 y la avenida 68.

Las labores de desmonte permitieron despejar la zona baja del puente peatonal ubicado frente a la entrada de la Universidad Nacional y la entrada del garaje de una vivienda deshabitada. En total, los funcionarios distritales lograron desmontar 11 estructuras no convencionales (cambuches) y recolectar siete metros cúbicos de residuos sólidos.

Con nuestros #GestoresDeConvivencia seguimos desmontando cambuches en Bogotá. En más de cuatro horas de trabajo en la calle 26, entre la avenida 68 y la NQS, se retiraron 11 cambuches y residuos equivalentes a siete contenedores grandes de basura. A los habitantes de calle se les ofrecieron las ayudas del Distrito. Con @MiEspacioesBog seguimos recuperando espacios para la ciudadanía. ¡Esta labor no para! #MásTerritoriosSeguros https://t.co/sOZg3Hi66D — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 22, 2026

Abordaje social y marco estratégico de la intervención

Paralelo a la remoción de los materiales sólidos cargados en volquetas de la UAESP, personal de la Secretaría de Integración Social realizó el abordaje directo a los ciudadanos habitantes de calle que ocupaban los sectores intervenidos.

El distrito señaló: “Se intervino un punto sobre la calle 45, donde se recuperó el espacio bajo el puente peatonal ubicado frente a la entrada de la Universidad Nacional, en el que se hallaron colchones, botellas de licor y cuerdas que daban sostén a tres cambuches que habían copado la parte baja de la estructura”.

Los funcionarios ofrecieron traslado a los habitantes hacia centros de atención médica y albergues institucionales, oferta que fue rechazada por las personas encontradas en los puntos de control. Funcionarios de Integración Social compartieron la oferta de alojamiento y atención médica a las personas abordadas en el sector.

Autoridades de Bogotá intervienen sectores críticos de la Calle 26 dentro del marco del plan Distritos Seguros. Foto: Alcaldía de Bogotá

Estas acciones operativas se desarrollan en el marco del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) mediante el componente estratégico de distritos seguros.

La administración distrital reafirmó la continuidad de estas jornadas de control e instó a la ciudadanía a utilizar la línea telefónica 123 para notificar cualquier eventualidad que atente contra el orden urbano o la convivencia en Bogotá.