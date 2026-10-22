Hace algunas semanas, en redes sociales se había promocionado un evento que se llevaría a cabo el próximo 31 de octubre en el Cementerio Central que se denominaba “La noche de las ánimas”, en donde se realizaría un recorrido nocturno y una experiencia asociada a contenidos de investigación paranormal.

“No permitiré que sigan envenenando a nuestros jóvenes”: así cayeron 700 kilos de marihuana en Bogotá

La entidad tomó dicha decisión luego de evaluar aspectos relacionados con la seguridad de los visitantes, la protección del patrimonio cultural, el respeto por los bienes privados existentes en el cementerio y las obligaciones contractuales que regulan su administración.

Eder Paradas Cementerio Central Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La UAESP decidió aclarar que la prestación de los servicios funerarios habituales no implica que todas las áreas del cementerio estén habilitadas para actividades extraordinarias, recorridos nocturnos o eventos de alta afluencia de público.

Dijo además que esta entidad debe ser respetada por su función funeraria, su valor histórico y simbólico, así como la memoria de las personas allí sepultadas y de sus familias.

Pese a críticas, Alcaldía Galán informa que semáforos en la glorieta de la calle 63 redujeron conflictos en 85 %

Asimismo, manifestó su preocupación frente a versiones que indican que los recorridos podrían incluir el ingreso a mausoleos de propiedad privada, espacios cuyo uso no puede autorizarse sin el consentimiento de sus titulares y el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTA-SEMANA

Tras la cancelación, la UAESP aseguró que la decisión no constituye una prohibición general de las actividades culturales o de apropiación social del patrimonio funerario. Las iniciativas futuras podrán ser evaluadas conforme a las condiciones de seguridad, pertinencia cultural, protección patrimonial, derechos de propiedad privada y requisitos contractuales y legales vigentes.

Finalmente, la entidad adelanta las actuaciones para establecer con precisión qué condiciones de riesgo están presentes en algunos sectores del Cementerio Central. Además se solicitó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) la evaluación correspondiente sobre las afectaciones de infraestructura identificadas y las medidas de manejo requeridas.

Imágenes del estado en el que se encuentra el cementerio central de Bogotá Foto: Cortesía prensa concejala Diana Diago