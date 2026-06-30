El Cementerio Central de Bogotá contará por primera vez con un instrumento integral para orientar su conservación y administración.

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

La decisión busca preservar uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del país, evitar su deterioro y fortalecer la prestación de los servicios funerarios que allí se ofrecen.

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El PEMP será la hoja de ruta para proteger el Cementerio Central de Bogotá

La aprobación, anunciada el 26 de junio, marca el inicio de una nueva etapa para el Cementerio Central, reconocido como Bien de Interés Cultural de la Nación.

El plan permitirá orientar las futuras intervenciones de conservación, recuperación y gestión del complejo funerario, con el propósito de proteger su valor histórico, arquitectónico, urbano y simbólico.

La idea es no afectar su funcionamiento como infraestructura pública esencial para la ciudad.

Según la UAESP, el plan busca garantizar la continuidad de un servicio funerario digno, mientras se preserva el valor histórico y patrimonial del Cementerio Central de Bogotá.

La entidad destacó que el plan contribuirá a ofrecer mejores condiciones de atención para las familias y evitar el deterioro progresivo de este patrimonio nacional.

La implementación estará liderada por la UAESP en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y otras entidades del orden distrital y nacional.

El Distrito explicó que este trabajo conjunto permitirá coordinar recursos, definir prioridades de intervención y consolidar un modelo de gestión sostenible para el Cementerio Central en los próximos años.

#InfoBogotá.Bogotá aprueba intervención del Cementerio Central para evitar deterioro y fortalecer su servicio. El plan, que será implementado por la UAESP y el IDPC, apunta a mejorar la atención a la ciudadanía.https://t.co/Rq0maiOEgo — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) June 30, 2026

El plan también impulsará la memoria histórica y el uso cultural del espacio

Además de garantizar la conservación física del inmueble, el PEMP contempla fortalecer el papel del Cementerio Central como un escenario de memoria colectiva.

La estrategia prevé promover actividades culturales, pedagógicas y de apropiación del patrimonio.

De igual forma, busca incentivar la participación de distintos actores para consolidar este espacio como un referente histórico y cultural de la capital.

La aprobación del plan se suma a otras acciones adelantadas recientemente por el Distrito para recuperar este patrimonio.

La aprobación del plan se suma a otras acciones adelantadas recientemente por el Distrito para recuperar este patrimonio.

Como parte de este proceso, el Distrito restauró la fachada principal del Cementerio Central en 2024 y, en 2026, inició la recuperación y el reforzamiento estructural de los históricos Columbarios.

Estas intervenciones hacen parte de una estrategia más amplia de recuperación y preservación del complejo funerario.

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Con la entrada en vigor del PEMP, las autoridades buscan que el principal panteón nacional conserve su valor patrimonial y continúe respondiendo a las necesidades de la ciudad.

La hoja de ruta aprobada permitirá que las futuras intervenciones se desarrollen bajo criterios técnicos de conservación.

Así se garantizará el equilibrio entre la protección de la memoria histórica y la prestación continua de un servicio público esencial.