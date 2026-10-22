Detienen a hombre que, con prendas de reconocida empresa de movilidad, habría robado un celular

Según la publicación, el hombre que se desplazaba en una motocicleta fue retenido por ciudadanos y llevado al CAI de Toberín, luego de que supuestamente le encontraran un teléfono hurtado junto con otro dispositivo escondido y envuelto en papel aluminio.

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Sin embargo, hubo otro detalle que llamó la atención de quienes difundieron el caso: el hombre presuntamente llevaba prendas de una reconocida empresa de movilidad debajo de la ropa que vestía por encima.

La información fue compartida por una persona que aseguró haberlo retenido, en la mañana de este jueves 22 de octubre, junto con un amigo. En el mensaje publicado en redes sociales, afirmó que el señalado tenía dos celulares y que fue dejado a disposición de las autoridades en el CAI de Toberín.

Por ahora, no se conoce una confirmación oficial sobre las circunstancias del procedimiento, la procedencia de los teléfonos ni la identidad del hombre.

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El detalle de las prendas que desató preguntas

La denuncia también generó reacciones por la supuesta presencia de prendas del sistema de transporte debajo de la ropa del señalado. Varios usuarios manifestaron su molestia por los constantes reportes de robos y pidieron que se investigue si el hombre tiene algún vínculo laboral con la empresa o por qué llevaba esas prendas.

Sin embargo, portar ropa relacionada con una empresa no demuestra, por sí solo, que una persona trabaje allí. Tampoco hay información confirmada que permita establecer si las prendas fueron utilizadas para facilitar un hurto o si existe alguna relación entre el señalado y la operación del sistema.

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El segundo celular, que según la denuncia estaba envuelto en papel aluminio, fue otro de los elementos que despertó sospechas entre los ciudadanos. La publicación no aporta información suficiente para establecer por qué estaba cubierto de esa manera ni si el dispositivo tenía alguna relación con un delito.

Usuarios piden que se investigue

De acuerdo con el reporte ciudadano, el hombre recibió una fuerte golpiza antes de quedar en el CAI. No se conoce información confirmada sobre su estado de salud, una eventual captura formal o las actuaciones posteriores de las autoridades.

La denuncia provocó llamados para que se esclarezcan los hechos y se determine la procedencia de los celulares. También abrió interrogantes sobre las prendas de la empresa de transporte, aunque hasta ahora no hay elementos suficientes para vincular a la compañía con el presunto hurto.

El caso sigue pendiente de una versión oficial que permita establecer qué ocurrió, si hubo víctimas que reconocieran sus teléfonos y cuál fue el procedimiento adelantado por las autoridades.