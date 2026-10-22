Grupo de cinco hombres apuñaló y robó a hombre en Fontibón: luego de golpearlo, lo hirieron en una pierna

En la noche del 21 de octubre se presentó un nuevo hecho de inseguridad en la localidad de Fontibón, específicamente en la zona de Selva Dorada. El ciudadano fue víctima de varios delincuentes, quienes lo golpearon y apuñalaron para luego despojarlo de sus pertenencias.

Robo de una gorra habría terminado en doble homicidio en Bogotá: esto arrojó la investigación

El hecho quedó registrado en video gracias a cámaras de seguridad de otras viviendas del sector. La comunidad denuncia que no hay suficientes patrullajes en dicho punto de la capital y los delincuentes estarían aprovechándose de ello para cometer sus fechorías.

Vecinos del sector señalan que los individuos actúan tranquilamente ante la ausencia de presencia policial y que ya están cansados de vivir la misma situación con dos o tres casos al día.

La víctima caminaba por las calles del barrio donde vive, cuando fue correteada por el grupo de hombres, quienes lo empujaron, lo lanzaron al piso y empezaron a golpearlo mientras le quitaban los artículos de valor que portaba.

Ciudadano víctima de hurto por grupo de hombres que lo golpeó y apuñaló en Fontibón el lunes 21 de octubre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Ciudadano víctima de hurto por grupo de hombres que lo golpeó y apuñaló en Fontibón el lunes 21 de octubre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

A escasos metros de donde se estaba cometiendo el hurto, había una pareja que se encontraba ingresando a una vivienda. El hombre gritó y clamó por ayuda, pero nadie intervino en su defensa.

En un momento de la agresión, un hombre de camiseta negra y gorra blanca aparece en la escena con un cuchillo y lo hiere de gravedad en una de sus piernas.

Una vecina del sector que vio lo ocurrido desde su ventana describió que lo golpearon fuertemente y en repetidas ocasiones. Luego señaló, “un sujeto llegó de la nada y lo apuñaló por la espalda; esa fue la herida más grande que le causaron”.

El hombre, que quedó aturdido y desorientado, se puso de pie y solo hasta que llegó a una estación de gasolina lo auxiliaron y le colaboraron para que llamara a sus familiares.

“Él salió tambaleándose, con su herida, porque perdió mucha sangre y al llegar a la bomba lo auxiliaron”, relató la vecina que vio todo.

Ciudadano víctima de hurto por grupo de hombres que lo golpeó y apuñaló en Fontibón el lunes 21 de octubre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

La hija del hombre herido señaló que el barrio se volvió muy peligroso, especialmente en las noches y madrugadas, afirmó que los delincuentes parece que ya tienen un patrón claro y establecido para hacer de las suyas en ciertos puntos específicos.

Al hombre, que se encuentra hospitalizado y recuperándose de las heridas y golpes, le dieron bastantes días de incapacidad.