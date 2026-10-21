Abelardo De La Espriella reveló detalles de fuertes golpes al narcotráfico en Bogotá y Nariño: “¡Se les acabó la fiesta!”

Siguen los reportes de golpes por parte de la Fuerza Pública a estructuras criminales dedicadas al negocio ilegal del narcotráfico. En esta ocasión, el mandatario colombiano Abelardo De La Espriella reveló detalles de dos golpes en Bogotá y Nariño.

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Por medio de su cuenta en X, el jefe de Estado manifestó: “Golpe contundente al narcotráfico en Nariño y Bogotá! En Mallama, Nariño, nuestro glorioso Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, incautó una tonelada de cocaína perteneciente a la estructura narcoterrorista Frente Comuneros del Sur, disidente del ELN”.

“También fueron incautados 670 galones de cocaína en suspensión, 1.625 galones de insumos líquidos y 375 kilos de insumos sólidos. Estos narcoterroristas utilizaban viviendas como laboratorios clandestinos, con capacidad para producir hasta dos toneladas de cocaína mensuales”, recalcó De La Espriella.

También dijo: “Y en Ciudad Bolívar, Bogotá, nuestra Policía Nacional incautó más de 700 kilos de marihuana provenientes del Cauca, que eran transportados en una camioneta con una grúa. Una mujer fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía. Con esta operación golpeamos las finanzas criminales en más de 150 millones de pesos”.

“¡Que les quede claro a los narcoterroristas! En la era del tigre no tendrán escondite ni tregua. Vamos a destruir sus laboratorios, perseguir sus cargamentos, asfixiar sus economías ilegales y llevar a sus cabecillas ante la justicia”, aseguró.

Y advirtió a las estructuras criminales: “¡Se les acabó la fiesta! No permitiré que sigan envenenando a nuestros jóvenes, sembrando terror y financiando la violencia con el narcotráfico. ¡Aquí manda el Estado, no los criminales! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”.

En otro mensaje, De La Espriella entregó detalles de un golpe contra una estructura del ELN: “En la vereda Palo Colorado, municipio de Chinácota, tropas de nuestro Ejército Nacional, a través de la Segunda División, la Brigada 30 y el Gaula Militar, en coordinación con el Gaula de la Policía de Cúcuta, sostuvieron combates contra integrantes del grupo narcoterrorista ELN. Fue dado de baja alias Resorte, identificado como Ricardo Trigos Peñaranda, cabecilla financiero del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez del ELN”.

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“Este peligroso delincuente era responsable de coordinar extorsiones, secuestros, homicidios y actividades relacionadas con el narcotráfico en Cúcuta y su área metropolitana. Registraba antecedentes por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio. Con este resultado golpeamos directamente las finanzas criminales y la capacidad logística y operativa del ELN”, indicó.

Y finalizó: “Les estamos quitando sus cabecillas, sus armas y sus fuentes de financiación. Que les quede claro a todos los grupos narcoterroristas: en Colombia no habrá un solo rincón donde puedan sentirse seguros para delinquir. Los perseguiremos con toda la fuerza legítima y la contundencia del Estado hasta desmantelar sus estructuras criminales. En la era del tigre, el miedo cambió de bando. ¡Los ciudadanos recuperarán su tranquilidad y los criminales enfrentarán todo el peso de la ley!“.