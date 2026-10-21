María Claudia Tarazona incrimina a Gustavo Petro en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Dio la orden de matar”

María Claudia Tarazona sorprendió a la opinión pública este 21 de octubre al señalar que el expresidente Gustavo Petro estaría detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Las declaraciones fueron hechas en una entrevista en La FM, donde Tarazona aclaró que su teoría corresponde a una opinión personal y no a una acusación contra el exmandatario.

La tesis de Tarazona es que Petro no solo sabía que se pretendía asesinar al excandidato presidencial, sino que se habría aliado con la dictadura de Nicolás Maduro para llevar a cabo el crimen.

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“Yo creo que Gustavo Petro sabía que iban a matar a Miguel, dio la orden de matar a Miguel y se alió con la dictadura de Maduro para asesinar a Miguel”, comentó la viuda en la emisora.

Tarazona agregó que encontrará la paz cuando la justicia pueda determinar la eventual responsabilidad del exjefe de Estado en el magnicidio de Uribe Turbay.

Así lo narró: “El día que llegues a eso, yo voy a tener paz. Voy a tener paz por mis hijos, por Alejandro”. Además, afirmó que Petro termine en prisión por el asesinato de su esposo.

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Ante la pregunta de una periodista sobre si tendría pruebas para sostener las afirmaciones, Tarazona reiteró que sus palabras corresponden a su opinión personal y no a una acusación.

Las declaraciones de María Claudia Tarazona generaron revuelo en la opinión pública y diferentes sectores políticos piden celeridad en las investigaciones para aclarar los acontecimientos.

Sobre la mesa está, según fuentes cercanas al caso, la teoría de un posible crimen de Estado. La Fiscalía General de la Nación avanza en las averiguaciones para hallar a los responsables intelectuales.

Miguel Uribe Turbay. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Recientemente, la viuda de Miguel Uribe Turbay también dijo que la orden de asesinarlo se habría emitido desde el Congreso de la República y reveló chats que, según ella, sustentarían ese argumento.