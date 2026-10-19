Investigación por magnicidio de Miguel Uribe revela supuesta intención de atentar contra el expresidente César Gaviria Trujillo

La investigación por el magnicidio del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay avanza en la Fiscalía y los nuevos hallazgos son reveladores. En el voluminoso expediente se reveló un dato impactante y hasta ahora desconocido: en los planes para asesinar líderes políticos no solo estaba Miguel Uribe, sino también otros personajes de la vida nacional.

La Fiscalía investiga el interés que habría tenido el grupo criminal en acabar con la vida del expresidente Cesar Gaviria Trujillo.

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La nueva información está relacionado con un personaje que ha salido en la investigación del magnicidio del candidato presidencial del Centro Democrático.

“Respecto a este otro posible atentado, la fuente hace referencia a la participación que tendría Kendry Téllez, alias Yaco, quien ha sido históricamente el jefe del comando urbano más fuerte de las Farc que operaba principalmente en Bogotá. Yaco fue parte del acuerdo de paz y es compareciente ante la JEP, pero desde el magnicidio no se conoce su paradero”, advierte la información.

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La persona que señala a alias Yaco es alias el Viejo, Simeón Pérez Marroquín. “Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez (Yaco)”, dice el testimonio en la Fiscalía.

César Gaviria. Expresidente de la República Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

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