El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, anunció que este jueves conversará con el fiscal general encargado sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, en el marco del Consejo de Política Criminal convocado para esta tarde.

María Claudia Tarazona revela contenido del chat donde le advierten que la orden del magnicidio de Miguel Uribe salió del Congreso de la República

De izquierda a derecha: Honorio Henríquez, María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. Foto: A.P.I. y Colprensa, respectivamente.

Desde el recinto del Senado, el dirigente se refirió a los chats revelados en las últimas horas por María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Señaló la necesidad de avanzar en las investigaciones para establecer quién ordenó el crimen.

Henríquez insistió en que la justicia debe esclarecer las responsabilidades detrás del asesinato del dirigente político, en medio de las nuevas revelaciones relacionadas con el caso.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pronunció un discurso emotivo durante la ceremonia. Foto: Getty Images

El encuentro con el fiscal encargado se dará durante la sesión del Consejo de Política Criminal, escenario en el que también se abordarán asuntos relacionados con la política de seguridad y justicia del Gobierno.

Frente a este último punto, el presidente del Congreso ratificó su respaldo al Estatuto Antiterrorista impulsado por el Ejecutivo y confirmó que votará positivamente la iniciativa.

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María Claudia Tarazona detalló el emotivo ritual con el que su hijo se despidió de Miguel Uribe Turbay. Foto: x

La discusión de esta propuesta se da en medio de los debates sobre las herramientas jurídicas del Estado para enfrentar las amenazas contra la seguridad y el orden público.

Por otra parte, Henríquez anunció que el próximo lunes será citada la Plenaria del Senado para discutir y votar el Presupuesto General de la Nación. El Legislativo tiene como fecha límite constitucional el 20 de octubre para definir el proyecto presupuestario.

La agenda del Congreso estará marcada así por dos asuntos centrales: el avance de las investigaciones por el asesinato de Miguel Uribe Turbay y las decisiones legislativas pendientes en materia de seguridad y presupuesto.