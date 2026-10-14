Honorio Henríquez hizo petición a la Fiscalía tras denuncia de María Claudia Tarazona sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En una reciente entrevista con Noticias Caracol, María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, dijo que cuenta con información sobre supuestos nexos políticos con el macabro plan que acabó con la vida del exprecandidato presidencial.

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“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, que ahora es materia de investigación y que por supuesto estamos esperando que se abra esta línea de investigación, es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República. Una persona, cuyo nombre no podemos revelar, entrega esta información, previo al asesinato de Miguel, y dice: ‘El candidato Miguel Uribe y posiblemente otros precandidatos del Centro Democrático van a ser asesinados. La plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso’”, expresó Tarazona en el noticiero citado.

Tras la denuncia de Tarazona, el congresista Honorio Henríquez, presidente del Senado de la República, le solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se adelante una “investigación prioritaria, rigurosa y exhaustiva”.

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El congresista recalcó que Colombia merece conocer la verdad sobre los responsables de ese magnicidio y que estos respondan ante la justicia.

“Estas afirmaciones revisten la mayor gravedad y ameritan una investigación rigurosa, exhaustiva y prioritaria que permita establecer su veracidad, identificar a los posibles determinadores del magnicidio y esclarecer cualquier eventual participación de personas vinculadas al Congreso de la República. Como presidente del Senado, solicito respetuosamente que la Fiscalía adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con plena observancia del debido proceso y la reserva legal”, indicó Henríquez en su carta dirigida a Camargo.

El senador también mencionó en la misiva que ponía a disposición de las autoridades competentes toda la colaboración institucional para que ese caso se esclarezca.

“De igual manera, pongo a disposición de las autoridades competentes toda la colaboración institucional que, dentro del marco de nuestras atribuciones constitucionales y legales, pueda contribuir al esclarecimiento de estos hechos. El país, la familia de Miguel Uribe Turbay y quienes compartimos con él su vocación de servicio merecemos conocer toda la verdad. No puede quedar ninguna duda sobre quiénes planearon, financiaron y ordenaron este magnicidio. Agradezco su atención y quedo atento a la información que, dentro de los límites de la reserva de la investigación, pueda suministrarse sobre las actuaciones adelantadas frente a estos señalamientos”, concluyó.