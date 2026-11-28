El uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una de las amenazas que más preocupan en medio de la confrontación armada en Colombia.

La posibilidad de que esta modalidad de ataque se intensifique durante las próximas semanas llevó a la organización Vivamos Humanos a encender las alertas por el panorama de seguridad que podría enfrentar el país durante las festividades de Fin de Año y el comienzo de 2027.

Pánico en Arenal, Bolívar, por nuevo ataque con drones: también se escucharon varios disparos

De acuerdo con el seguimiento realizado por la organización, durante los últimos tres meses de 2026 se documentaron al menos 145 eventos con drones explosivos que afectaron a la población civil.

Los departamentos más golpeados fueron Norte de Santander, con 50 registros, y Cauca, con 27. Entre ambos territorios concentran más de la mitad de los hechos reportados.

Auxiliar de Policía fue asesinado en medio de ataque con drones en Condoto, Chocó

Nuevo atentado, al parecer con drones, en Planadas, Tolima. Foto: API

Con base en ese comportamiento, Vivamos Humanos estima que entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 podrían presentarse entre 115 y 140 ataques con este tipo de dispositivos. Una proyección que pone nuevamente sobre la mesa los riesgos que enfrentan las comunidades en zonas donde se mantiene la presencia de grupos armados ilegales y se desarrollan operaciones de la Fuerza Pública.

La dimensión del problema también se refleja en la frecuencia de los hechos. El reporte señala que, durante las últimas semanas analizadas, se presentó en promedio un ataque con drones cada 20 horas en el territorio nacional.

Atacan con drones cargados de explosivos el Comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta: dos heridos

La FIP alerta sobre más de 700 ataques con drones en Colombia y la disputa por el espacio aéreo. Foto: FIP

Uno de los episodios recientes que evidencia los riesgos de esta modalidad ocurrió el pasado 23 de noviembre en Cúcuta. Un ataque con drones contra el Comando de Policía de Norte de Santander dejó civiles heridos y viviendas afectadas.

El hecho puso de manifiesto que las consecuencias de estos ataques no se limitan a los objetivos relacionados con la Fuerza Pública, sino que también pueden alcanzar a las personas que viven en sus alrededores.

Al costado derecho, la vereda La Angalia, Norte de Santander. Foto: Getty Images y A.P.I., respectivamente.

A este panorama se suma otra advertencia de la organización: entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 podrían registrarse entre 16 y 25 atentados con explosivos contra infraestructura vial y miembros de la Fuerza Pública, si aumenta la confrontación armada.

La preocupación adicional está relacionada con la movilidad propia de la temporada de vacaciones. El desplazamiento de viajeros por las carreteras y la concentración de personas en centros poblados podrían incrementar la exposición de la población civil frente a posibles acciones violentas.

ELN ha atacado con drones varias poblaciones del Chocó. Foto: Semana

Por eso, Vivamos Humanos considera necesario fortalecer los mecanismos de prevención, las alertas tempranas y la asistencia humanitaria en los territorios afectados.

La organización también hizo un llamado a los actores armados para que respeten las disposiciones del derecho internacional humanitario y adopten medidas para evitar que las comunidades queden en medio de los enfrentamientos.