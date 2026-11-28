El lunes 23 de noviembre, hacia las nueve de la noche, un carro bomba estalló en pleno centro de Villavicencio, frente a la sede principal de la Gobernación del Meta. La onda expansiva destrozó gran parte del edificio y derrumbó un tramo de una pared de la catedral Nuestra Señora del Carmen, entre otras afectaciones a cerca de 80 predios.

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En la madrugada de ese mismo lunes, un ataque con drones contra el comando de Policía en Cúcuta había dejado tres civiles heridos. Desde ese momento comenzaron tres días de trabajo maratónico, con muy pocas horas de sueño, para el presidente Abelardo De La Espriella.

A las 9:46 p. m. confirmó el atentado de Villavicencio desde Barranquilla y a la mañana siguiente ya estaba en la capital del Meta para encabezar un consejo de seguridad.

Abelardo De La Espriella atendió el atentado a la Gobernación del Meta desde la mañana del martes 24 de noviembre. Foto: PRESIDENCIA

Mientras recorría la zona golpeada por la explosión, en Cartagena hombres armados ya habían tomado como rehenes a clientes y trabajadores de un almacén Éxito. Horas más tarde, con la toma aún en curso, un apagón dejó sin luz a municipios de cinco departamentos. El mandatario también tuvo que responder a nuevos ataques en tres departamentos.

El martes, hacia las nueve de la mañana, De La Espriella llegó a la base militar de Apiay, donde lo esperaban la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora.

El presidente recorrió con la gobernadora el centro de Villavicencio, habló con vecinos y comerciantes afectados por la explosión y encabezó un consejo extraordinario de seguridad con la cúpula militar y policial. También se ocuparon de un ataque con dron que destruyó una casa y dejó un herido en el municipio de Tibú, en el Catatumbo.

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De La Espriella señaló a alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias de las Farc, como responsable del atentado y atribuyó el ataque a una retaliación por los golpes que la fuerza pública le había dado a esa estructura en los últimos meses.

“No vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo. No vamos a parar hasta derrotarlos completamente y traerle paz al pueblo colombiano”, dijo el mandatario durante el recorrido.

El presidente también visitó a los heridos en el Hospital Departamental de Villavicencio y anunció 15.000 millones de pesos para recuperar las viviendas y los negocios afectados en el centro de la ciudad, a través de un censo exprés liderado por la Unidad para las Víctimas. Pasado el mediodía, todavía en Villavicencio, el presidente ya estaba dando un primer balance de la toma de rehenes en Cartagena.

Ese mismo día tenía programado un consejo de seguridad en San José del Guaviare, en compañía del general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa. Foto: FOTO: CUENTA DE X @MINDEFENSA

“Están todas las capacidades de las distintas fuerzas de nuestra fuerza pública, con grupos especiales, allí. Eso va a salir bien para los secuestrados. No estoy tan seguro de que salga tan bien para los bandidos”, dijo De La Espriella en rueda de prensa.

El mandatario partió a Cartagena desde San José del Guaviare, donde había encabezado otro consejo de seguridad tras su visita a Villavicencio. Hacia las 6:30 p. m. ya estaba en la Base Naval de la capital de Bolívar, donde se reunió con las autoridades locales. Pasadas las ocho de la noche, se trasladó con el alcalde Dumek Turbay hasta las afueras del Éxito, donde aún había rehenes.

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Desde el puesto de mando, el presidente habló por teléfono con uno de los captores y le exigió que liberaran a los rehenes. Ofreció respetarles la vida si se entregaban.

“Este es el primer y último mensaje que les voy a mandar. Les vamos a respetar la vida. Entreguen a los rehenes, salgan con las manos en alto y los vamos a tratar con consideración”, les dijo el presidente a los secuestradores, pero la negociación no prosperó.

En la noche del martes llegó a Cartagena para liderar el operativo con el que se liberaron los secuestrados del Éxito, que se extendió hasta la madrugada del miércoles. Foto: AFP

De La Espriella autorizó la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares, y hacia la 1:30 de la madrugada del miércoles anunció que habían rescatado con vida a quienes seguían dentro del almacén. El balance posterior estableció que 87 personas fueron tomadas como rehenes. En el operativo murió uno de los secuestradores y otros dos fueron capturados, mientras que los rehenes resultaron ilesos.

En medio del manejo de la toma de rehenes, un apagón dejó sin luz a municipios de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila. La interrupción comenzó a eso de las seis de la tarde del martes a raíz de un atentado que afectó dos circuitos de la red eléctrica.

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A las 10:10 p. m., el mandatario anunció en X que había ordenado restablecer el servicio y poner en marcha un plan especial para proteger la infraestructura eléctrica y de gas, dejando a cargo a los ministros de Minas y Defensa.

El presidente regresó a Barranquilla a las 3:12 de la madrugada del miércoles 25. Un video que compartió en Instagram lo muestra llegando a la sede alterna del Gobierno: “La gloria es para Dios y para nuestra fuerza pública”, dijo.

Al mediodía del miércoles, 25 de noviembre, De La Espriella ya se encontraba en Riohacha, menos de nueve horas después de su regreso a Barranquilla. Ese día dio inicio a las obras de transformación de la marina e inauguró una megacárcel con capacidad para 1.722 presos.

Ese mismo miércoles tenía agenda en Riohacha. Foto: FOTO: PRESIDENCIA

Para entonces, ya se conocía el ataque en Padilla, Cauca. Dos patrulleros fueron asesinados y otros dos resultaron heridos cuando iban a acompañar la inauguración de un parque. Ese mismo miércoles, el presidente anunció la liberación del comerciante Fernando Murcia Castro, que llevaba más de dos meses secuestrado por el ELN y fue rescatado en Puracé, también en el Cauca.

Al caer la noche, se conocieron otros dos ataques a los que el presidente tuvo que hacer frente. En Dagua, Valle del Cauca, un explosivo lanzado desde un dron contra una estación de Policía terminó impactando una iglesia. En Santa Rita de Iró, Chocó, el blanco fue otra estación de Policía.

Y la maratón continuó. De La Espriella abrió en Cali el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria. Esa misma mañana, hacia las once, un ataque con dron contra la estación de Policía de Condoto, Chocó, dejó a un auxiliar gravemente herido.

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“He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra fuerza pública”, anunció en X.

Finalmente, el mandatario llegó a Bogotá a una sesión de consejo de ministros en la Casa de Nariño, en la que su gabinete lo recibió entre aplausos por los días de intenso trabajo y especialmente por liderar la liberación de los rehenes en Cartagena.

A las 9:04 p. m., unos 20 minutos antes de que se cumplieran las 72 horas del estallido en Villavicencio, De La Espriella anunció que el Ejército y la Policía habían frustrado otro posible atentado en el Meta. El operativo dejó dos capturados en Puerto Gaitán.

El presidente fue recibido con aplausos en el consejo de ministros del jueves 26 de noviembre. Foto: PRESIDENCIA/FOTO: CAPTURA DE VIDEO

“¡La anticipación y la rápida reacción de nuestra fuerza pública permitieron prevenir un posible atentado!”, publicó el presidente en su cuenta de X.

Con esto, De La Espriella cerró 72 horas maratónicas, con pocas horas de sueño, acompañado casi siempre de su ministro de Defensa. El país sigue con grandes problemas de seguridad y orden público, pero el presidente prueba que tiene la intención de encarar personalmente lo que ocurra.