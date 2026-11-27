El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, envió un caluroso saludo y expresó su respaldo al candidato Santiago Abascal con miras a las próximas elecciones en España, programadas para este domingo.

Abelardo De La Espriella recibió el título ‘honoris causa’ en Ciencias Sociales y Humanas: este fue su discurso

En su mensaje, el jefe de Estado colombiano resaltó la coherencia del aspirante español en la defensa de los valores y principios fundacionales, y aseguró que España se merece un presidente como él.

Keiko Fujimori habló con Abelardo De La Espriella y postergó su visita a Colombia

El mensaje de respaldo de Abelardo De La Espriella

A través de su declaración pública dirigida al candidato español antes de la cita electoral dominical, el presidente De La Espriella subrayó la importancia de la coherencia en el ejercicio político y expresó su cercanía con Abascal:

Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo. @ABDELAESPRIELLA #FirmesPorLaPatria https://t.co/u9KmKe5Y8N — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 27, 2026

“En la vida y en la política, la coherencia es fundamental. Y cuando se defienden los valores y principios fundacionales, es precisamente la coherencia la que garantiza que esa defensa se haga como corresponde. A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes. Querido amigo, España se merece un presidente como tú. Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria”, manifestó el mandatario colombiano.

La respuesta de Santiago Abascal

Luego de la publicación del pronunciamiento del jefe de Estado colombiano, Santiago Abascal agradeció el apoyo recibido: “Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo”, comentó el candidato español.