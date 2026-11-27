Durante la clausura del Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, organizado por la CCI, el primer mandatario colombiano respondió a la inquietud de muchas personas sobre sus jornadas laborales y las de su gabinete.

“No voy a permitir que las obras de infraestructura sigan paralizadas”: el mensaje del presidente De La Espriella en Congreso CCI

En su discurso, el mandatario señaló que muchas personas le preguntan sobre cómo hace para trabajar 20 horas y “estar en todos lados”.

“Les tengo el secreto (...) Es una vitamina que se llama patriotismo 500 mg. No falla”, contó el presidente De La Espriella.

También afirmó que, al trabajar a este ritmo durante sus cuatro años de Gobierno, al finalizar su mandato se sentirá como si hubiese gobernado durante ocho años para lograr inaugurar las obras y proyectos que requiere el país.

Asimismo, el presidente destacó el trabajo de su gabinete y de los dos ministros presentes en el congreso: Elsa Noguera, de la cartera de Transporte, y Mauricio Gómez Amín, de la cartera de Comercio.

Finalmente, De La Espriella aseguró que los empresarios de la infraestructura son el “alma de la economía” y reiteró su respaldo a ellos para que se consoliden como los socios principales de su Gobierno. Además, prometió seguridad jurídica y física para las inversiones en el país.

El mandatario cerró su intervención con la reiteración de la meta de crecimiento económico por encima del 5 % anual y la propuesta de llevar la inversión por encima del 25 % del producto interno bruto (PIB).