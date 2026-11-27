En la mañana de este 27 de noviembre, el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se refirió a los resultados del proceso de paz adelantado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El exfuncionario analizó los aciertos y desaciertos del acuerdo con el periodista Luis Carlos Vélez en su espacio matutino Vélez por la mañana.

Uno de los principales aciertos que destacó Martínez fue la desmovilización de más de 12.000 integrantes de las Farc, que calificó como un acontecimiento histórico.

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“Más de 12.000 hombres dejaron sus armas, se reincorporaron a la vida civil y ellos permanecen en el proceso de paz. Eso, eso es un hecho histórico muy importante que no hay que olvidar. Es un ejército de 12.000 hombres de la muerte que dejó de afectar la seguridad de los colombianos. Pero al mismo tiempo hemos heredado una situación de orden público que viene desde el proceso de paz muy compleja”, comentó Martínez.

Juan Manuel Santos. Foto: Carlos Julio Martínez

Pese a ello, sostuvo que el país heredó una situación compleja de orden público debido al manejo inadecuado del posconflicto. Según el exfiscal, el problema habría comenzado desde la firma del acuerdo, en 2016, cuando no se garantizó la presencia del Estado en los territorios que dejó la guerrilla.

Otro de los puntos clave de la conversación fue el avance del narcotráfico en los territorios que, según Martínez, quedaron desocupados tras la desmovilización de la guerrilla.

Martínez sostuvo que la falta de recuperación territorial por parte del Estado tras la firma del acuerdo permitió que las organizaciones criminales consolidaran el control de zonas estratégicas para el narcotráfico.

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“No es que haya surgido una nueva forma de violencia, no. Se consolidó la violencia del narcoterrorismo. Entonces viene el conflicto entre las propias organizaciones criminales. El ELN pelea con las disidencias de las Farc, contra el Clan del Golfo. El Clan del Golfo pelea contra los Pitufos. En fin, con toda esa clase de apelativos que hay de las organizaciones criminales para quedarse con los territorios y básicamente con esas zonas de salida de la droga. Sí, eso ocurre y al mismo tiempo entran en conflicto con el Estado y con la sociedad civil, con el ciudadano de esos territorios, y empieza de nuevo ese conflicto que se perpetúa”.

Néstor Humberto Martínez cuando pasó por la Fiscalía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El exfiscal afirmó que el proceso de paz no acabó con la violencia porque no se enfrentó de manera efectiva el narcotráfico y aseguró que el país terminó perdiendo territorios frente a estas estructuras criminales.

También advirtió que en 2017 ya se conocía la expansión de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el surgimiento de grupos disidentes y el fortalecimiento del ELN.

“Yo puse el grito en el cielo, los titulares de primera página fueron plenos y mencioné una circunstancia muy grave y es que esas organizaciones criminales, y me refería al Clan del Golfo, al ELN y a unos grupos disidentes que empezaban a surgir, estaban coptando los corredores del narcotráfico para la salida de la droga, en la exportación ilícita de esta industria ilegal, y estaban pagando en ese momento con pruebas que advertimos y que denunciamos e hicimos públicas. Estaban pagando 2 millones de pesos mensuales a cada uno de los desmovilizados de las FAR que volvieran a la guerra en el Clan del Golfo, en el ELN o en las otras organizaciones criminales”.