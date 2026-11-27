Este viernes 27 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, recibió de la Universidad Sergio Arboleda el título honoris causa en ciencias sociales y humanas.

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Durante su discurso, De la Espriella aseguró que aún le quedan muchas cosas por estudiar y aprender. “El honor que hoy me concede mi alma mater me anima a continuar también en medio de las responsabilidades tan complejas que ejerzo como Presidente de la República en un momento tan difícil para la Patria”.

Además, el mandatario aprovechó su intervención para invitar a su equipo de trabajo “a mantenerse firmes en la inquietud intelectual, a seguir haciendo preguntas y a no perder nunca el gusto por aprender y estudiar”, pues consideró que “el ejercicio profesional no puede ser una excusa para dejar de estudiar, menos aún cuando se tienen responsabilidades públicas”.

La Universidad Sergio Arboleda le entregó al presidente Abelardo De La Espriella el título 'honoris causa' en Ciencias Sociales y Humanas. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/50ftHiS1vI — Revista Semana (@RevistaSemana) November 27, 2026

“Es entonces cuando más necesario resulta buscar información, contrastar criterios y aprender de quienes conocen mejor cada asunto en particular. Hay una diferencia entre la firmeza de las convicciones y la obstinación”, expresó De La Espriella.

También destacó: “Las convicciones deben poder defenderse con razones. La obstinación comienza cuando dejamos de escuchar esas razones. Esa distinción importa tanto en la vida intelectual como en el ejercicio del poder. Cuanto más estudio, mayor conciencia tengo de todo lo que me falta por conocer. Cada lectura abre nuevas preguntas y me lleva a materias que antes no había considerado”.

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“Lejos de desanimarme, eso me da más razones para seguir navegando por el inmenso e infinito océano del conocimiento”, concluyó De La Espriella.