La participación de Iván Cepeda en el Congreso Ganadero generó una enorme tensión entre el presidente Abelardo De La Espriella y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

En un duro trino, el primer mandatario arremetió contra el líder gremial y lo acusó de “complicidad” con “el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar”.

Abelardo De La Espriella arremete contra José Félix Lafaurie: lo acusa de hacer alianzas con Iván Cepeda y de “complicidad”

Cepeda publicó, minutos después, un trino en el que aseguró que el Gobierno ataca a la democracia. De La Espriella indicó en su mensaje que “quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”.

Y luego agregó: “Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse. De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano”.

José Félix Lafaurie e Iván Cepeda. Foto: Archivo particular

Cepeda, en su respuesta, no mencionó a José Félix Lafaurie ni su asistencia al Congreso, pero sí lanzó una advertencia sobre “hechos que, de manera alarmante, comienzan a normalizarse”.

El excandidato presidencial, quien durante meses ha hecho un llamado a la desobediencia civil contra el Gobierno De La Espriella, enlistó lo que él considera han sido atropellos de esa administración.

Dijo: “El desconocimiento de las garantías para la vida y la integridad de los opositores y de quienes expresan opiniones críticas o posiciones diferentes a las del Gobierno de Abelardo De La Espriella; la persecución y el acoso laboral; la censura y las distintas formas de agresión contra la libertad de expresión; la persecución de la diversidad de género y de las distintas opciones religiosas y políticas; la estigmatización, la violencia digital y las campañas planificadas y sistemáticas de difamación constituyen apenas algunas de las manifestaciones de vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales a las que estamos asistiendo”.

Y luego afirmó: “Estas prácticas se despliegan con intensidad creciente y de manera cada vez más abierta, cínica y desafiante. No estamos, por tanto, ante hechos aislados ni ante simples excesos del ejercicio del poder. Estamos frente a prácticas que, al instalarse y reproducirse, erosionan las condiciones básicas de la convivencia democrática, el pluralismo y el ejercicio de las libertades”.

Las fotos de José Félix Lafaurie con Iván Cepeda que generan polémica: “¿Y qué pasa si en 2030 regresan?”

Por su parte, en un mensaje publicado en la noche del jueves, Lafaurie aseguró: “En un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quien esté en la Casa de Nariño… Con este Gobierno quiero trabajar en todo lo que podamos hacer por la ganadería y por Colombia. Y ante el gobierno que venga en 2030 asumiré el mismo deber: sentarme con quien corresponda, decirle de frente lo que pienso y defender los derechos de los ganaderos”.

El presidente de Fedegán aseguró que no comparte las posiciones políticas de Cepeda, pero dijo que lo invitó en un ejercicio de pluralismo.

En diálogo con SEMANA, expresó: “El señor Cepeda no es la primera vez que va. ¿Por qué antes no lo rechazaron? Esa es la pregunta que me haría, cuando yo supongo que un gremio tiene la obligación al menos de tener un tratamiento igual para todos aquellos que, a través de un proceso democrático, son elegidos. Ayer aplaudían y hoy no. ¿Y qué pasa si en 2030 regresan? Uno debe ser coherente”.