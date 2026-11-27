En la mañana de este 27 de noviembre, se conoció una nueva carta publicada por el excanciller Alvaro Leyva, quien generó una fuerte polémica hace varios meses, cuando publicó una primera edición de una carta en la que dejaba mal parado a Petro.

Ahora, con la segunda publicación, son varios los mensajes que le entregó al exmandatario en cerca de dos páginas del manuscrito. El primero fue refiriéndose al caso de Angie Rodríguez, retratado en el libro del periodista Felipe Zuleta, ‘Las mujeres de Petro’, en el que la mujer aseguró que parte de su impulso para contar lo sucedido fue la primera carta realizada por el excanciller.

“Así me lo confirmó la señora Angie en reciente conversación que tuve con ella. ‘Todo lo que usted denunció en esas cartas a mí me tocó vivirlo. Y mucho más’, me dijo y me agregó ‘Todo una porquería’”, precisó.