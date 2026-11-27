Empieza a moverse el mercado de fichajes en Independiente Santa Fe para 2027. Aunque el león juega en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll, y aún tiene posibilidades de ganar la estrella en diciembre, ya se habla de altas y bajas en el club.

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En ese sentido, cuentan desde Argentina que el delantero de Independiente Santa Fe, Nahuel Bustos, va a regresar a Talleres de Córdoba para 2027. Sería una de las primeras bajas del cardenal de cara a la siguiente temporada.

“El regreso de Nahuel Bustos a Talleres es muy probable”

Fue en el programa Última Jugada, del Canal Showsport en Córdoba, Argentina, donde dijeron que el regreso de Nahuel Bustos a Talleres es muy probable. Todo porque, además, Santa Fe “no tiene la habitualidad de comprar jugadores”.

“En Última Jugada analizaron la situación del delantero argentino, que se encuentra a préstamo en Independiente Santa Fe. Teniendo en cuenta que el conjunto colombiano no suele realizar grandes inversiones en compras de jugadores, su regreso al Matador aparece como el escenario más probable”, cuentan desde el medio referenciado.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👀 NAHUEL BUSTOS, CON CHANCES DE REGRESAR A TALLERES 🧐🇨🇴 En Última Jugada analizaron la situación del delantero argentino, que se encuentra a préstamo en #IndependienteSantaFe. Teniendo en cuenta que el conjunto colombiano no suele realizar grandes inversiones en compras de jugadores, su regreso al Matador aparece como el escenario más probable. 🤔 ¿Le darías una nueva oportunidad a Bustos en Talleres? 📺 Última Jugada, de lunes a viernes de 15 a 16 hs, por Showsport Radio 101.3, Canal 34 y Canal 120 de Flow, y también a través de nuestro canal de YouTube. — Canal Showsport (@ShowsportCanal) November 24, 2026

Aunque llegó a sonar la posibilidad de que Santa Fe sí se hiciera con los servicios permanentes de Nahuel Bustos, es cierto que el cardenal también tiene como prioridad la compra de Franco Fagúndez al Santos Laguna de México.

El préstamo de Nahuel Bustos, en Santa Fe, va desde enero hasta diciembre de 2026. Si regresa a Talleres de Córdoba, habrá que esperar qué decide el equipo argentino sobre su futuro, ya sea tenerlo en cuenta para la siguiente temporada o buscarle otra cesión.

Los números de Nahuel Bustos con Santa Fe en 2026

Contando Superliga, las dos Ligas BetPlay, la Copa BetPlay, la Libertadores y la Sudamericana, Nahuel Bustos ha disputado 52 partidos, anotando 13 goles y dando siete asistencias.

Se convirtió en una pieza importante en el ataque cardenal. Incluso, su técnico Pablo Repetto, quien también define su futuro con Santa Fe, lo ha llegado a poner de titular y por encima de Hugo Rodallega, en varios partidos del año.

Nahuel Bustos, delantero de Independiente Santa Fe Foto: Cristian Bayona

Aunque en el cierre del todos contra todos estuvo lesionado, Bustos volvió a estar a disposición del cuerpo técnico para los cuadrangulares. Pase lo que pase con su futuro, él y sus compañeros buscan la estrella 11 para el equipo capitalino.