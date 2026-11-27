La Universidad Nacional vuelve a estar en el centro de las alertas por seguridad. Los hechos más recientes ocurrieron en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, donde la decana Catalina Toro fue víctima de intimidaciones el pasado 25 de noviembre.

La retoma de la seguridad en las universidades públicas: la Nacional es la primera del país en adoptar nuevas medidas

Su oficina fue vandalizada con pintura roja y carteles con mensajes amenazantes, en un episodio que llevó a un grupo de ciudadanos a solicitar ante la Fiscalía una investigación por posibles delitos de amenazas, hostigamiento y daño en bien ajeno.

La denuncia pide, además, esclarecer quiénes están detrás de estos hechos y examinar otras hipótesis penales, incluido el terrorismo, si aparecen elementos que permitan sustentarlo.

Piden a la Fiscalía investigar intimidaciones contra la decana de Derecho de la Universidad Nacional

El rector Ismael Peña rechazó lo ocurrido, anunció medidas de protección para la funcionaria y aseguró que no permitirá que la violencia defina el rumbo de la Universidad Nacional.

La preocupación va más allá de lo sucedido con la decana. En noviembre, registros de la Sijín y la Sipol en las facultades de Sociología y Derecho permitieron encontrar pancartas, máscaras antigás, tarros de pintura y prendas que, según las autoridades, podrían utilizarse para intimidar estudiantes e incitarlos a participar en actos vandálicos.

Rechazo tras intimidación a la decana de Derecho de la Unal, Catalina Toro: rector se pronunció tras lo sucedido

A esto se suma el panorama de estructuras radicales que han sido identificadas en Bogotá. Entre ellas aparecen Primera Línea Suba, Escudos Azules, Portal Resistencia, Movimiento Media Luna Antifascista, PK Molinos y Los Hijos de Usme. En la Nacional han sido señalados colectivos como TNT, MR y MJB.

También está el caso de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP), cuya investigación documentó actividades de reclutamiento y organización en universidades públicas, 28 hechos violentos y 11 jóvenes procesados.

Universidad Nacional cambia el ingreso a su campus de Bogotá: estas son las nuevas reglas

En medio de este escenario, la Universidad Nacional implementó desde agosto nuevos controles de ingreso al campus, con identificación obligatoria y registro de visitantes.

La situación motivó un pronunciamiento del profesor Diego Torres, delegado del Gobierno nacional ante el Consejo Superior Universitario, quien advirtió que en Derecho existen amenazas de muerte, grafitis intimidantes e irrupciones de encapuchados en salones de clase.

Estudiantes de la Nacional estarían siendo “amenazados” para que protesten; hallan elementos en la universidad

Hallazgos en la Universidad Nacional, sede Bogotá. Foto: Suministrado a SEMANA

“Muchas de ellas han trabajado en silencio para defender su derecho a estudiar y hoy tienen miedo de entrar a clase”, señaló al referirse a las estudiantes amenazadas.

Torres les pidió a las autoridades proteger a la decana y a los estudiantes e hizo una advertencia: “La Universidad Nacional es de todos y no se la vamos a entregar al miedo”.

Agregó: “Por eso, hago tres llamados. A la comunidad universitaria, para que no normalice el miedo. Estudiantes y profesores, es tiempo de decir basta, no más miedo en la Facultad. A las autoridades, para que protejan a la decana y a cada estudiante amenazado, y para que se investigue con rigor y con pleno respeto al debido proceso”.