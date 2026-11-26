Con la expresión “que me capture”, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo respondió este jueves 26 de noviembre a las advertencias formuladas por el Gobierno Nacional frente al impulso de procesos judiciales contra exfuncionarios de la administración del expresidente Gustavo Petro.

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El pronunciamiento del exjefe de la cartera sanitaria se produjo en medio de una manifestación pública en la ciudad de Ibagué, durante el acto de presentación del Frente Amplio.

El pronunciamiento en la manifestación pública en Ibagué

Ante los asistentes al encuentro político en la capital del Tolima, Jaramillo desestimó los señalamientos que apuntan a posibles investigaciones o privaciones de la libertad contra integrantes del anterior Ejecutivo y cuestionó el manejo de los procesos judiciales en el país.

“Eso nunca existió. Eso nunca existió. Así tratan. De cómo son los procesos en este país. Entonces, regeneración. Por eso no nos van a desesperar. Ya le digo yo, señor, dice el rezo, ¿eh? Porque los va a meter a la cárcel como yo, que me voy a meter a la cárcel. Aquí en manifestación pública”.

“Ah, ¿no es cierto? Para que vuelvan a gloriarse nuestros militantes. ¡Va a meter a la mía a la cárcel! Otros son los que están ya condenados. ¿Cierto? Y viene entonces algo que continúa en una situación supremamente importante para que miremos”, manifestó el exministro durante su discurso.

Contexto político tras el relevo presidencial

Las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo se registran en medio de la creciente confrontación política entre dirigentes cercanos al expresidente Gustavo Petro y la administración del presidente Abelardo De La Espriella, luego de que desde el oficialismo se anunciara la revisión de actuaciones y contratos ejecutados durante el cuatrienio anterior.

Con su intervención en Ibagué, el exministro buscó cerrar filas junto a sus bases políticas en el Tolima en el marco del lanzamiento regional del Frente Amplio, rechazando de plano las versiones sobre supuestas irregularidades atribuidas a su gestión y desafiando las advertencias sobre eventuales capturas.