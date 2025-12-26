Política

Exministro de Hacienda dio 19 preocupantes alertas sobre el Gobierno Petro: “Lograron el milagro de espantar la confianza”

Entre sus reproches incluye el crecimiento de la burocracia estatal.

Danna Valeria Figueroa Rueda

27 de diciembre de 2025, 3:08 a. m.
El exministro dio su propio balance sobre el Gobierno Petro.
El economista y exministro José Manuel Restrepo publicó en su cuenta de X un trino titulado “Mini Balance 2025” en el que critica con dureza la gestión del actual Gobierno y enumera —punto por punto— lo que, a su juicio, se cambió o destruyó en nombre de un “supuesto cambio”.

El mensaje plantea 19 denuncias que van desde decisiones en educación y política social hasta la deuda pública, la política energética y la seguridad.

El duro pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez sobre intento de Petro de impulsar una constituyente: “Colombia no necesita”

Restrepo, quien se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo, y como ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque y hoy tiene vínculos con el mundo académico, presentó, en lo educativo y social, la desarticulación de instrumentos de acceso y financiación a la educación superior.

Acusa al Gobierno de “marchitar” el crédito subsidiado del Icetex y de convertir programas como Colfuturo, Ser Pilo Paga o Generación E en “piezas de museo” por motivos ideológicos, lo que, en su lectura, reduce oportunidades para los sectores más vulnerables.

Paloma Valencia lleva el decreto de emergencia económica al Juzgado 27, que da 24 horas para su defensa

Petro le responde a Cabal tras recordarle cuando firmó en mármol que no haría una constituyente: “Se respetará la Constitución de 1991″

Ministro Benedetti dice que citación del Senado por la emergencia económica está mal hecha: “Afán por favorecer a los ricos”

Petro responde a críticas de Cathy Juvinao por retiro de recursos a Colfuturo: “Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre?”

Álvaro Uribe acusa al Gobierno Petro de “quebrar el país” y de agravar la crisis en salud, seguridad y educación

Senado cita el 29 de diciembre a todos los ministros para debate de control político por el decreto de emergencia económica

Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Lo que no muestran los balances de fin de año

Presidente Jorge Ibáñez presenta balance 2025 de la Corte Constitucional: diálogos, pedagogía y renovación en la Sala Plena

Balance de 2025, un año en que el rock y el metal volvieron a marcar a Bogotá

En salud y servicios, afirma que la “reimaginaron” para dejar el sistema sin caja ni reglas claras, con efectos que se traducirían en pérdida de servicios y desabastecimiento de medicamentos, una afirmación que el exministro atribuye a decisiones regulatorias y de financiamiento.

Petro responde a críticas de Cathy Juvinao por retiro de recursos a Colfuturo: “Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre?”

En materia fiscal y deuda, Restrepo advierte que la relativización de la regla fiscal y el gasto desordenado llevarán a un récord de una deuda pública y a un déficit histórico, con impacto directo en las reservas presupuestales y el costo del servicio de la deuda.

A esto se suma una denuncia sobre el uso de la DIAN para interpretaciones normativas que, según él, habrían usado recursos de empresas del sector energético para financiar gasto corriente.

El bloque económico incluye críticas a la inversión privad: el trino acusa al Gobierno de espantar la confianza inversionista y de provocar el peor dato de inversión privada como proporción del PIB en más de dos décadas. Entre las causas que enumera están la incertidumbre regulatoria, intervenciones en precios y demoras en licencias ambientales que habrían precipitado la salida de proyectos energéticos, en particular en la Guajira.

Restrepo dedica varios puntos a la política energética y a Ecopetrol: reprocha la decisión de frenar exploración nueva y las consecuencias sobre la empresa, que califica como “la joya de la corona” en mal estado.

Álvaro Uribe acusa al Gobierno Petro de “quebrar el país” y de agravar la crisis en salud, seguridad y educación

En seguridad, rechaza que se haya llamado “paz total” a una política que, en su diagnóstico, debilitó a la Fuerza Pública y facilitó el crecimiento de narcotráfico y minería ilegal, con aumentos en producción de coca, homicidios, secuestros y extorsión en determinadas zonas.

Otros reproches incluyen el crecimiento de la burocracia estatal, presuntas subidas impositivas sobre alimentos y emprendedores para financiar gasto corriente, cambios en las pensiones que no resolverían su sostenibilidad fiscal, la congelación de nuevas APPs de infraestructura, la politización y desfinanciación de la ciencia y la investigación, y la puesta en entredicho de la autonomía universitaria.

