Exministro de Hacienda dio 19 preocupantes alertas sobre el Gobierno Petro: “Lograron el milagro de espantar la confianza”

El economista y exministro José Manuel Restrepo publicó en su cuenta de X un trino titulado “Mini Balance 2025” en el que critica con dureza la gestión del actual Gobierno y enumera —punto por punto— lo que, a su juicio, se cambió o destruyó en nombre de un “supuesto cambio”.

El mensaje plantea 19 denuncias que van desde decisiones en educación y política social hasta la deuda pública, la política energética y la seguridad.

Restrepo, quien se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo, y como ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque y hoy tiene vínculos con el mundo académico, presentó, en lo educativo y social, la desarticulación de instrumentos de acceso y financiación a la educación superior.

Acusa al Gobierno de “marchitar” el crédito subsidiado del Icetex y de convertir programas como Colfuturo, Ser Pilo Paga o Generación E en “piezas de museo” por motivos ideológicos, lo que, en su lectura, reduce oportunidades para los sectores más vulnerables.

En salud y servicios, afirma que la “reimaginaron” para dejar el sistema sin caja ni reglas claras, con efectos que se traducirían en pérdida de servicios y desabastecimiento de medicamentos, una afirmación que el exministro atribuye a decisiones regulatorias y de financiamiento.

En materia fiscal y deuda, Restrepo advierte que la relativización de la regla fiscal y el gasto desordenado llevarán a un récord de una deuda pública y a un déficit histórico, con impacto directo en las reservas presupuestales y el costo del servicio de la deuda.

A esto se suma una denuncia sobre el uso de la DIAN para interpretaciones normativas que, según él, habrían usado recursos de empresas del sector energético para financiar gasto corriente.

El bloque económico incluye críticas a la inversión privad: el trino acusa al Gobierno de espantar la confianza inversionista y de provocar el peor dato de inversión privada como proporción del PIB en más de dos décadas. Entre las causas que enumera están la incertidumbre regulatoria, intervenciones en precios y demoras en licencias ambientales que habrían precipitado la salida de proyectos energéticos, en particular en la Guajira.

Restrepo dedica varios puntos a la política energética y a Ecopetrol: reprocha la decisión de frenar exploración nueva y las consecuencias sobre la empresa, que califica como “la joya de la corona” en mal estado.

En seguridad, rechaza que se haya llamado “paz total” a una política que, en su diagnóstico, debilitó a la Fuerza Pública y facilitó el crecimiento de narcotráfico y minería ilegal, con aumentos en producción de coca, homicidios, secuestros y extorsión en determinadas zonas.

Otros reproches incluyen el crecimiento de la burocracia estatal, presuntas subidas impositivas sobre alimentos y emprendedores para financiar gasto corriente, cambios en las pensiones que no resolverían su sostenibilidad fiscal, la congelación de nuevas APPs de infraestructura, la politización y desfinanciación de la ciencia y la investigación, y la puesta en entredicho de la autonomía universitaria.