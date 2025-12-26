El duro pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez sobre intento de Petro de impulsar una constituyente: “Colombia no necesita”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un fuerte pronunciamiento tras el nuevo intento del presidente Gustavo Petro de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

“Colombia no necesita una constituyente para que Petro se perpetúe en el poder”, dijo inicialmente el mandatario a través de su cuenta personal en la red social de X.

Gutiérrez lanzó una pulla de cara a las elecciones presidenciales del próximo año 2026: “Colombia necesita mantener la democracia y que el 7 de agosto de 2026 tengamos un nuevo presidente que si mire hacia las regiones y esté del lado de la gente y no del lado de las estructuras criminales”.

Este mensaje lo hace luego de que este viernes, 26 de diciembre, en compañía de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, nueve ciudadanos inscribieran ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente.