Así reacciona el país al nuevo intento del Gobierno de impulsar una constituyente: “Para eso quieren la plata de la emergencia económica”

Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, nueve ciudadanos inscribieron este viernes, 26 de diciembre, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, en compañía de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

La noticia, adelantada por el presidente Gustavo Petro en su última alocución, generó polémica entre líderes políticos de todos los sectores.

Uno de ellos fue Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien le pasó factura al Gobierno por la situación de orden público en el Catatumbo.

“Mientras el Catatumbo es asolado por los terroristas, el Gobierno de Gustavo Petro anda haciendo politiquería con una constituyente", dijo Forero en X.

Vicky Dávila, precandidata presidencial del Movimiento Valientes, aseguró que se debe hacer todo lo posible para impedir que se logre.

NO QUEREMOS CONSTITUYENTE. HAREMOS TODO LO QUE TOQUE HACER Democráticamente PARA IMPEDIRLO.



“No queremos constituyente. Haremos todo lo que toque hacer democráticamente para impedirlo. Petro quiere adueñarse del país. Lo vamos a derrotar a él y a Cepeda, el heredero”, manifestó.

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, opinó que ocurrirá lo mismo que en Chile.

A repetir el fracaso de Chile.



Allá querían reemplazar la constitución. No pudieron. Desgastaron el gobierno.



Acá quieren reemplazar la constitución que lideraron @navarrowolff #AlvaroGómez @HoracioSerpa



No pasarán.

“A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la constitución. No pudieron. Desgastaron el gobierno. Acá quieren reemplazar la constitución que lideraron Antonio Navarro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. ¡La Constitución del 91 se respeta!“, escribió.

Petro y Cepeda saben que en las urnas vamos a derrotarlos y por eso buscan dinamitar la Democracia y perpetuarse en el poder con una constituyente espuria, que carece de base legal.



Tristes remedos de golpistas… eso fue lo que terminaron siendo.



El precandidato Abelardo de la Espriella, por su parte, manifestó que es un intento por “dinamitar la democracia y perpetuarse en el poder con una constituyente espuria, que carece de base legal”.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, calificó este como “un proyecto que se sabe dónde empieza, pero que no se sabe dónde termina”.

Hoy más que nunca debemos defender la constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder.

“Tenemos que defender la libertad que está en la Constitución de 1991″, dijo en un video.

Payasada monumental



El país necesita soluciones urgentes a temas tan graves como seguridad y salud



Hernán Cadavid, representante a la Cámara, hizo una dura crítica: “Payasada monumental. El país necesita soluciones urgentes a temas tan graves como seguridad y salud. Los problemas se resuelven cambiando al gobierno, no cambiando la Constitución”.

Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, aseguró que para eso “quieren la plata” que buscan recoger con el decreto de emergencia económica.

Pa’ esto es que quieren la plata que pretenden recoger decretando una emergencia económica inexistente: para hacer una campaña paralela, pero coordinada, con sus listas al congreso y con su candidato a la presidencia con los recursos de los colombianos más necesitados.



“Para hacer una campaña paralela, pero coordinada, con sus listas al congreso y con su candidato a la presidencia, con los recursos de los colombianos más necesitados. Han sido malos administradores, corruptos e ineficientes, ahora se gastarán los dineros del erario público intentando imponer sus candidatos! Qué descaro!“, trinó el parlamentario.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, acusó al presidente Gustavo Petro de no saber gobernar.

Tres años y cuatro meses de contemplaciones inútiles con criminales. Diálogos que solo trajeron más violencia.

Destruyeron el sistema de salud, saquearon la UNGRD, y dejaron a los estudiantes sin crédito en el ICETEX.



“Tres años y cuatro meses de contemplaciones inútiles con criminales. Diálogos que solo trajeron más violencia. Destruyeron el sistema de salud, saquearon la UNGRD, y dejaron a los estudiantes sin crédito en el Icetex. Gobernar no saben. Solo promueven la violencia y nombran vagos para que no hagan nada. Como no pudieron gobernar, ahora inventan una constituyente para distraer y hacer política barata", publicó en X.

Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación, opinó: “Advertido el país. Pretenden acabar con la Constitución de 1991 porque a toda costa quieren prorrogar la corrupción y la connivencia con criminales del Gobierno de Gustavo Petro”.

Con la inscripción, el comité se prepara para recoger más de 3 millones de firmas. El ministro de Trabajo manifestó que el presidente Gustavo Petro le apunta a que sean 10 millones de personas las que respalden la iniciativa.