Entrevista

“La constituyente, como está concebida, es un mal para Colombia”: Humberto de la Calle habla de la tensión en el país a pocos días de las elecciones

Humberto de la Calle está preocupado por la tensión surgida desde la Casa de Nariño, a pocos días de las elecciones, al sembrarse un manto de duda sobre el proceso electoral. Asegura que se debe confiar en la Registraduría.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Diego Bonilla

Diego Bonilla

28 de febrero de 2026, 2:03 a. m.
Humberto de la Calle conoce a la perfección el funcionamiento del sistema electoral colombiano. Pide al presidente Petro mesura en sus declaraciones.
Humberto de la Calle conoce a la perfección el funcionamiento del sistema electoral colombiano. Pide al presidente Petro mesura en sus declaraciones. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: Usted fue registrador en 1982 y conoce muy bien el sistema electoral colombiano. ¿La tensión actual que existe entre la Casa de Nariño y la Registraduría tiene antecedente?

HUMBERTO DE LA CALLE: Jamás. Todos los presidentes, sin excepción, más allá de sus convicciones políticas, entendieron que la preservación de la Registraduría era su deber de Estado. Lo que está ocurriendo es insólito y muy desestabilizador.

SEMANA: Tradicionalmente, para la realización de las elecciones hay un trabajo articulado entre entidades del Estado, la Registraduría y la Presidencia. ¿Por qué es la primera vez que esto no ocurre?

H.C.: Dos posibles hipótesis: porque el Pacto Histórico quiere cambios profundos y no escatima esfuerzos en ese sentido, aun destruyendo cosas que funcionan bien. En segundo lugar, creo que al presidente le han llenado la cabeza de ideas alucinantes sobre el funcionamiento del órgano electoral. Es el equivalente del terraplanismo en la administración del Estado.

Política

La peligrosa narrativa del fraude: mitos y verdades del sistema electoral colombiano

Política

“La plata para el magnicidio de mi hijo Miguel provino de Venezuela”: Miguel Uribe Londoño

Política

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, habló con SEMANA tras años de silencio. Se declaró decepcionada de Petro y contó cómo un tacón la salvó en el atentado contra Galán

Política

Las consultas del 8 de marzo tendrían una baja participación, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella parece inevitable

Política

Roy Barreras alertó que recibió información de la Policía sobre una “advertencia de asesinato” en su contra: este es el mensaje

Política

Iván Cepeda reveló cuál será la primera medida que firmará si llega a la Presidencia: “Rebajar mi salario”

Política

Gustavo Petro alertó que entró al país una epidemia: “Se probará la capacidad de nuestro sistema preventivo”

Confidenciales

El trino de Humberto de la Calle sobre Cepeda al que respondió Petro: “Lo convertiría en víctima y hasta ganaría en primera vuelta”

Confidenciales

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

Confidenciales

“Sé que me van a cascar”: Humberto de la Calle celebró la llegada de Enrique Peñalosa a la Gran Consulta y lo consideró “un gran gerente público”

El trino de Humberto de la Calle sobre Cepeda al que respondió Petro: “Lo convertiría en víctima y hasta ganaría en primera vuelta”

SEMANA: El presidente Gustavo Petro habla de un fraude electoral, pero no ha entregado sustento de sus afirmaciones. ¿Usted cree que el mandatario puede tener razón?

H.C.: No tiene razón. Primero, él confunde el preconteo con el escrutinio. La verdad jurídica solo la da el escrutinio que lo hacen jueces, notarios, personas independientes. El preconteo la noche electoral solo tiene carácter informativo. El software que usa la Registraduría solo busca agregar los datos que salen de las mesas. Lo que el presidente no ve es que cada mesa, integrada por jurados que son personas de a pie, normales, gente común, escogida aleatoriamente, produce unos documentos que van a ser incorporados de inmediato a la red. Es decir, cualquiera, oiga bien, cualquiera puede verificar mesa a mesa el resultado. De modo que el presidente, cuando cree que el fraude lo hace el software, está buscando el ahogado río arriba. Nadie es capaz de armar un tamal con cientos de miles de jurados. Eso es una fábula.

Humberto de la Calle
Humberto de la Calle asegura no hay antecedentes de la tensión actual que existe entre la Casa de Nariño y la Registraduría. Foto: Suministrada

SEMANA: ¿En Colombia es posible el fraude electoral?

H.C.: Pues supongamos que en una mesa los jurados se compinchan y ponen datos falsos en el formulario. Pero eso es ínfimo. Nadie es capaz de alterar sustancialmente el resultado en miles de mesas. Además, hay testigos de los partidos, comunidad internacional. Y se puede pedir el recuento de votos. Cosa distinta es la elección del Congreso. Allí hay más vulnerabilidad.

SEMANA: El presidente Petro se posesionó en 2022 y tuvo tiempo suficiente para hacer una reforma al sistema electoral. ¿Ese era el camino adecuado para solucionar los problemas del sistema?

H.C.: En 2022 se presentó una anomalía en el Congreso. El presidente quedó impactado con eso. Pero la anomalía fue accidental. En el formulario había partidos con listas abiertas y cerradas. El Pacto Histórico con lista cerrada, es decir, con solo un renglón para ser marcado, quedó de último y muchos jurados usaron equivocadamente esa casilla para poner el resultado. La propia Registraduría advirtió esto. No fue un caso de fraude. Pero, de todos modos, no tuvo nada que ver el software ni las compañías que lo proveen.

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

SEMANA: Y Petro ha sido elegido por el voto popular en varias ocasiones y con el mismo sistema electoral, ¿por qué esa narrativa del fraude?

H.C.: Sí. Cierto. Convendría que meditara sobre eso.

SEMANA: Colombia es un país presidencialista en donde la opinión del mandatario tiene una gran injerencia en la ciudadanía. ¿Qué riesgos existen frente a las posturas del presidente sobre las elecciones?

H.C.: Muchos. Si el Pacto Histórico pierde y cala la idea de que le robaron las elecciones, entonces retrocedemos al nefasto 19 de abril de 1970. Sería algo muy desestabilizador. Yo creo que debemos confiar en la Registraduría. No como acto de fe, sino como evidencia palpable.

SEMANA: ¿Qué riesgos hay para la democracia cuando se presenta un enfrentamiento entre la Casa de Nariño y los órganos de control y disciplinarios por las elecciones?

H.C.: Queda en jaque la raíz de la democracia representativa.

SEMANA: ¿Qué podría pasar en el país si el presidente Gustavo Petro no acepta los resultados electorales?

H.C.: Tocará preguntarle a él. Creo que Gustavo Petro, si el Pacto Histórico pierde, no se va a una isla caribeña a tomar piña colada. Su escenario serán las calles. Ahí él debe juzgar cuál es su responsabilidad histórica. Es patriótico que impida un fraude. Pero no lo es si solo estamos hablando de ficciones y leyendas.

Humberto de la Calle
Humberto de la Calle asegura que el registrador es competente, cuidadoso, serio y honesto. Es la voz que debe primar. Foto: Suministrada

SEMANA: Hay quienes dicen que si no se aceptan los resultados, sería el primer paso para repetir la historia de Venezuela. ¿Esa lectura es correcta?

H.C.: Lo de Venezuela tiene muchas diferencias. Hugo Chávez ganó infinidad de elecciones y su democracia se fue deteriorando. Lo de Maduro, que se robó las elecciones, sí fue funesto.

SEMANA: Si la Registraduría sencillamente se encarga de la logística del proceso electoral, ¿por qué el Gobierno quiere hacer ver que allí se cometerá un fraude?

H.C.: El Registrador es competente, cuidadoso, serio y honesto. Es la voz que debe primar.

SEMANA: ¿Por qué cree que se está ventilando a pocos días de las elecciones un fraude?, ¿qué habría detrás de eso?

H.C.: Digamos que, en aras de la buena fe, el presidente cree en el fraude. Pero debe asumir la evidencia en vez de mantener viva la obsesión. Ejemplo: el Consejo Nacional Electoral sacó a Cepeda de la consulta. Fue una mala decisión. Pero hay discusión jurídica. No puede decir que esto de por sí es un fraude. Se requiere más cuidado. Es la palabra del jefe de Estado.

Ingrid Betancourt sobre Humberto de la Calle, que visitó a Uribe: “Con la subida de popularidad tras su fallo, se acomodará”

SEMANA: ¿Tendrá algo que ver la constituyente?

H.C.: La constituyente, como está concebida, es un enorme mal para Colombia. Es una refundación de nuestro país de la más mala manera posible. Además, lo que imperaría no sería el voto popular, sino delegados escogidos, en la práctica, por el dedo presidencial. Al oído del Pacto Histórico: ¡cuidado! ¿Y si gana De la Espriella? ¿Con todo ese poder?

SEMANA: ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones frente a toda esta tensión que hay a pocos días de las elecciones?

H.C.: Tres: este desarreglo institucional que se desprende de lo ya dicho, originado en Casa de Nariño. El volumen del voto por intimidación. Del control territorial por las bandas criminales hemos pasado al control de las poblaciones. Una elección reñida puede ser decidida por los ilegales. Y, en tercer lugar, la corrupción. Al menos 30 candidatos al Senado están ligados a corrupción. La cleptocracia se mantendrá viva si no logramos que impere el voto limpio e independiente.

Más de Política

ED 2275

La peligrosa narrativa del fraude: mitos y verdades del sistema electoral colombiano

“La plata para el magnicidio de mi hijo Miguel provino de Venezuela”: Miguel Uribe Londoño

Yolanda Pulecio regresó a Colombia porque quiere estar cerca de Ingrid Betancourt. El miedo no desaparece.

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, habló con SEMANA tras años de silencio. Se declaró decepcionada de Petro y contó cómo un tacón la salvó en el atentado contra Galán

2275

Las consultas del 8 de marzo tendrían una baja participación, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella parece inevitable

Roy Barreras.

Roy Barreras alertó que recibió información de la Policía sobre una “advertencia de asesinato” en su contra: este es el mensaje

Iván Cepeda Castro

Iván Cepeda reveló cuál será la primera medida que firmará si llega a la Presidencia: “Rebajar mi salario”

El presidente Gustavo Petro hizo referencia a una epidemia que entró a Colombia y la cual será un desafió para el sistema de salud.

Gustavo Petro alertó que entró al país una epidemia: “Se probará la capacidad de nuestro sistema preventivo”

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.

Presentan demandas ante el Consejo de Estado para que se suspenda decreto que trasladaría a más de 2 millones de pacientes a la Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro alista maletas para un nuevo viaje internacional.

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE. UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Noticias Destacadas