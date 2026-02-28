SEMANA: Usted fue registrador en 1982 y conoce muy bien el sistema electoral colombiano. ¿La tensión actual que existe entre la Casa de Nariño y la Registraduría tiene antecedente?

HUMBERTO DE LA CALLE: Jamás. Todos los presidentes, sin excepción, más allá de sus convicciones políticas, entendieron que la preservación de la Registraduría era su deber de Estado. Lo que está ocurriendo es insólito y muy desestabilizador.

SEMANA: Tradicionalmente, para la realización de las elecciones hay un trabajo articulado entre entidades del Estado, la Registraduría y la Presidencia. ¿Por qué es la primera vez que esto no ocurre?

H.C.: Dos posibles hipótesis: porque el Pacto Histórico quiere cambios profundos y no escatima esfuerzos en ese sentido, aun destruyendo cosas que funcionan bien. En segundo lugar, creo que al presidente le han llenado la cabeza de ideas alucinantes sobre el funcionamiento del órgano electoral. Es el equivalente del terraplanismo en la administración del Estado.

El trino de Humberto de la Calle sobre Cepeda al que respondió Petro: “Lo convertiría en víctima y hasta ganaría en primera vuelta”

SEMANA: El presidente Gustavo Petro habla de un fraude electoral, pero no ha entregado sustento de sus afirmaciones. ¿Usted cree que el mandatario puede tener razón?

H.C.: No tiene razón. Primero, él confunde el preconteo con el escrutinio. La verdad jurídica solo la da el escrutinio que lo hacen jueces, notarios, personas independientes. El preconteo la noche electoral solo tiene carácter informativo. El software que usa la Registraduría solo busca agregar los datos que salen de las mesas. Lo que el presidente no ve es que cada mesa, integrada por jurados que son personas de a pie, normales, gente común, escogida aleatoriamente, produce unos documentos que van a ser incorporados de inmediato a la red. Es decir, cualquiera, oiga bien, cualquiera puede verificar mesa a mesa el resultado. De modo que el presidente, cuando cree que el fraude lo hace el software, está buscando el ahogado río arriba. Nadie es capaz de armar un tamal con cientos de miles de jurados. Eso es una fábula.

Humberto de la Calle asegura no hay antecedentes de la tensión actual que existe entre la Casa de Nariño y la Registraduría. Foto: Suministrada

SEMANA: ¿En Colombia es posible el fraude electoral?

H.C.: Pues supongamos que en una mesa los jurados se compinchan y ponen datos falsos en el formulario. Pero eso es ínfimo. Nadie es capaz de alterar sustancialmente el resultado en miles de mesas. Además, hay testigos de los partidos, comunidad internacional. Y se puede pedir el recuento de votos. Cosa distinta es la elección del Congreso. Allí hay más vulnerabilidad.

SEMANA: El presidente Petro se posesionó en 2022 y tuvo tiempo suficiente para hacer una reforma al sistema electoral. ¿Ese era el camino adecuado para solucionar los problemas del sistema?

H.C.: En 2022 se presentó una anomalía en el Congreso. El presidente quedó impactado con eso. Pero la anomalía fue accidental. En el formulario había partidos con listas abiertas y cerradas. El Pacto Histórico con lista cerrada, es decir, con solo un renglón para ser marcado, quedó de último y muchos jurados usaron equivocadamente esa casilla para poner el resultado. La propia Registraduría advirtió esto. No fue un caso de fraude. Pero, de todos modos, no tuvo nada que ver el software ni las compañías que lo proveen.

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

SEMANA: Y Petro ha sido elegido por el voto popular en varias ocasiones y con el mismo sistema electoral, ¿por qué esa narrativa del fraude?

H.C.: Sí. Cierto. Convendría que meditara sobre eso.

SEMANA: Colombia es un país presidencialista en donde la opinión del mandatario tiene una gran injerencia en la ciudadanía. ¿Qué riesgos existen frente a las posturas del presidente sobre las elecciones?

H.C.: Muchos. Si el Pacto Histórico pierde y cala la idea de que le robaron las elecciones, entonces retrocedemos al nefasto 19 de abril de 1970. Sería algo muy desestabilizador. Yo creo que debemos confiar en la Registraduría. No como acto de fe, sino como evidencia palpable.

SEMANA: ¿Qué riesgos hay para la democracia cuando se presenta un enfrentamiento entre la Casa de Nariño y los órganos de control y disciplinarios por las elecciones?

H.C.: Queda en jaque la raíz de la democracia representativa.

SEMANA: ¿Qué podría pasar en el país si el presidente Gustavo Petro no acepta los resultados electorales?

H.C.: Tocará preguntarle a él. Creo que Gustavo Petro, si el Pacto Histórico pierde, no se va a una isla caribeña a tomar piña colada. Su escenario serán las calles. Ahí él debe juzgar cuál es su responsabilidad histórica. Es patriótico que impida un fraude. Pero no lo es si solo estamos hablando de ficciones y leyendas.

Humberto de la Calle asegura que el registrador es competente, cuidadoso, serio y honesto. Es la voz que debe primar. Foto: Suministrada

SEMANA: Hay quienes dicen que si no se aceptan los resultados, sería el primer paso para repetir la historia de Venezuela. ¿Esa lectura es correcta?

H.C.: Lo de Venezuela tiene muchas diferencias. Hugo Chávez ganó infinidad de elecciones y su democracia se fue deteriorando. Lo de Maduro, que se robó las elecciones, sí fue funesto.

SEMANA: Si la Registraduría sencillamente se encarga de la logística del proceso electoral, ¿por qué el Gobierno quiere hacer ver que allí se cometerá un fraude?

H.C.: El Registrador es competente, cuidadoso, serio y honesto. Es la voz que debe primar.

SEMANA: ¿Por qué cree que se está ventilando a pocos días de las elecciones un fraude?, ¿qué habría detrás de eso?

H.C.: Digamos que, en aras de la buena fe, el presidente cree en el fraude. Pero debe asumir la evidencia en vez de mantener viva la obsesión. Ejemplo: el Consejo Nacional Electoral sacó a Cepeda de la consulta. Fue una mala decisión. Pero hay discusión jurídica. No puede decir que esto de por sí es un fraude. Se requiere más cuidado. Es la palabra del jefe de Estado.

Ingrid Betancourt sobre Humberto de la Calle, que visitó a Uribe: “Con la subida de popularidad tras su fallo, se acomodará”

SEMANA: ¿Tendrá algo que ver la constituyente?

H.C.: La constituyente, como está concebida, es un enorme mal para Colombia. Es una refundación de nuestro país de la más mala manera posible. Además, lo que imperaría no sería el voto popular, sino delegados escogidos, en la práctica, por el dedo presidencial. Al oído del Pacto Histórico: ¡cuidado! ¿Y si gana De la Espriella? ¿Con todo ese poder?

SEMANA: ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones frente a toda esta tensión que hay a pocos días de las elecciones?

H.C.: Tres: este desarreglo institucional que se desprende de lo ya dicho, originado en Casa de Nariño. El volumen del voto por intimidación. Del control territorial por las bandas criminales hemos pasado al control de las poblaciones. Una elección reñida puede ser decidida por los ilegales. Y, en tercer lugar, la corrupción. Al menos 30 candidatos al Senado están ligados a corrupción. La cleptocracia se mantendrá viva si no logramos que impere el voto limpio e independiente.