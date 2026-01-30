“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

El Consejo Nacional Electoral tendrá que definir en los próximos días si Iván Cepeda puede participar en la consulta del llamado Frente por la Vida, en la que los candidatos de izquierda quieren definir una única opción para ir a la primera vuelta.

La participación de Cepeda está en duda, pues se considera que el senador ya participó en una consulta interpartidista el pasado mes de octubre. El CNE debe definir el tema antes del 6 de febrero, que se vence el plazo para hacer esta inscripción.

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Ante ese enredo jurídico, Humberto de la Calle, uno de los juristas con más trayectoria del país, exministro y exjefe negociador, aseguró: “Sumando juridicidades, hechos y conveniencia política, creo que en el caso de Cepeda y la consulta lo mejor sería: ‘Dejen jugar al Moreno’”.

La frase evoca lo que fue el eslogan de campaña de Carlos Moreno de Caro y el nombre de su partido político para el año 2022.

En otro trino, De la Calle dijo: “Hay dos modos de mirar el caso Cepeda en el CNE: en lo jurídico, hay normas que leídas con la sola gramática impedirían su participación en la consulta del 8 de marzo. Pero los hechos reales generan dudas porque hubo desistimientos y otras incidencias. La otra mirada es la conveniencia política. Muy negativo que se le impida participar al candidato puntero. Deja un mal sabor. Nutriría las dudas sobre el Órgano Electoral. Mirada de fondo: las regulaciones abundantes y exageradas están convirtiendo la política en el territorio de los litigantes. Hay que limpiar. Hay que dejar respirar la política".