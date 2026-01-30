CONFIDENCIALES

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

El exjefe negociador del proceso de paz con las Farc se refiere al debate sobre si el candidato de izquierda puede ir a la consulta el 8 de marzo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 12:39 p. m.
Humberto de la Calle se refirió al tema que hoy estudia el Consejo Nacional Electoral.
Humberto de la Calle se refirió al tema que hoy estudia el Consejo Nacional Electoral. Foto: guillermo torres-semana / an carlos sierra-semana

El Consejo Nacional Electoral tendrá que definir en los próximos días si Iván Cepeda puede participar en la consulta del llamado Frente por la Vida, en la que los candidatos de izquierda quieren definir una única opción para ir a la primera vuelta.

La participación de Cepeda está en duda, pues se considera que el senador ya participó en una consulta interpartidista el pasado mes de octubre. El CNE debe definir el tema antes del 6 de febrero, que se vence el plazo para hacer esta inscripción.

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Ante ese enredo jurídico, Humberto de la Calle, uno de los juristas con más trayectoria del país, exministro y exjefe negociador, aseguró: “Sumando juridicidades, hechos y conveniencia política, creo que en el caso de Cepeda y la consulta lo mejor sería: ‘Dejen jugar al Moreno’”.

La frase evoca lo que fue el eslogan de campaña de Carlos Moreno de Caro y el nombre de su partido político para el año 2022.

Confidenciales

Consejo Nacional Electoral aplazó para el sábado la decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

Confidenciales

Proponen reforma constitucional “antitrampolín” para impedir que la Alcaldía de Bogotá sea antesala presidencial

Confidenciales

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda quiere “cerrarle el paso” con montajes judiciales

Confidenciales

MinJusticia (e) viaja a Medellín para atender crisis humanitaria en la cárcel El Pedregal

Confidenciales

El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Confidenciales

“Usted es una vergüenza para La Guajira”: Vicky Dávila pone en su lugar a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico

Confidenciales

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

Política

Gustavo Bolívar se va de frente contra la Corte Constitucional y habla de repetir la “dosis” con Cepeda: “Que les duela”

Opinión

Cepeda: ¿cómplice o heredero de las Farc?

Política

“Se trata de elegirme como el digno sucesor del presidente Petro”: Iván Cepeda reconoció que buscará la continuidad del Gobierno

En otro trino, De la Calle dijo: “Hay dos modos de mirar el caso Cepeda en el CNE: en lo jurídico, hay normas que leídas con la sola gramática impedirían su participación en la consulta del 8 de marzo. Pero los hechos reales generan dudas porque hubo desistimientos y otras incidencias. La otra mirada es la conveniencia política. Muy negativo que se le impida participar al candidato puntero. Deja un mal sabor. Nutriría las dudas sobre el Órgano Electoral. Mirada de fondo: las regulaciones abundantes y exageradas están convirtiendo la política en el territorio de los litigantes. Hay que limpiar. Hay que dejar respirar la política".

Más de Confidenciales

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.

Consejo Nacional Electoral aplazó para el sábado la decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

Abogado David Cote

Proponen reforma constitucional “antitrampolín” para impedir que la Alcaldía de Bogotá sea antesala presidencial

Esto le dijo el expresidente Uribe al precandidato Iván Cepeda.

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda quiere “cerrarle el paso” con montajes judiciales

Andrea Valdés habría sido violada por guardias del Inpec, quedó embarazada y le habrían suministrado medicamentos sin su autorización para interrumpir el embarazo. Ahora teme por su vida.

MinJusticia (e) viaja a Medellín para atender crisis humanitaria en la cárcel El Pedregal

Iván Cepeda y Humberto de la Calle están de acuerdo en que se debe lograr la paz total en Colombia, pero tienen criterios diferentes sobre la manera en que se debe lograr.

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.

El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Vicky Dávila y Martha Peralta

“Usted es una vergüenza para La Guajira”: Vicky Dávila pone en su lugar a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico

Gustavo Petro y Donald Trump

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

“Riesgo tangible”: minDefensa revela lo que le preocupa sobre las elecciones en el 2026

Bomberos en el Palacio de Justicia

Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

Noticias Destacadas