Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Iván Cepeda advirtió que presentará una tutela si el CNE le impide inscribirse en el Frente por la Vida.

Redacción Debate
28 de enero de 2026, 5:46 p. m.
El senador y precandidato Iván Cepeda.
El senador y precandidato Iván Cepeda.

El precandidato presidencial Iván Cepeda está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina si está habilitado, o no, para participar en la consulta del Frente por la Vida, la cual está pactada para el próximo 8 de marzo.

Dicha polémica inició luego de que Cepeda formalizara su inscripción ante la Registraduría Nacional el martes 27 de enero, con el fin de participar en la consulta del Frente por la Vida.

SEMANA revela las cuatro demandas que llegaron al CNE contra la inscripción de Iván Cepeda: coinciden en que jurídicamente “está inhabilitado”

Vale destacar que la consulta del Frente por la Vida es un mecanismo con el que sectores de izquierda y progresistas buscan llegar con una candidatura unificada a la primera vuelta presidencial.

En El Debate de SEMANA, María Clara Posada, candidata al Senado por el Centro Democrático; Heráclito Landínez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, y Alfonso Portela, consultor electoral, dividieron opiniones sobre el caso Iván Cepeda.

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida: vea aquí lo que podría pasar

Gobernadora del Meta invitó a Petro y a minTransporte a viajar por tierra a Villavicencio para mostrarles los puntos críticos de la vía

Gobernadora del Meta contó en vivo lo que le pasó con Armando Benedetti cuando lo llamó: “¿Por qué estigmatizan?”

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, lanzó advertencia a pocos días de las elecciones al Congreso: “Nos preocupa”

Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Vea lo que está pasando en la región

José Félix Lafaurie y lo que piensa de Iván Cepeda: “Es un hombre reflexivo, buscaría más consensos que Petro”

SEMANA revela las cuatro demandas que llegaron al CNE contra la inscripción de Iván Cepeda: coinciden en que jurídicamente “está inhabilitado”

Hernán Cadavid le pidió al CNE revocar la inscripción a la consulta del Frente Amplio de Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

Para el experto Portela, casos como el de Cepeda terminan contando con un ingrediente más allá de lo jurídico, es decir, está de por medio también lo político.

“Necesariamente estos ejercicios cuentan con ese ingrediente necesario, porque digamos en el caso del candidato Cepeda, pues la intención es crecer políticamente porque se están arrimando otras colectividades”, dijo Portela en El Debate.

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

Portela también señaló que, efectivamente, Cepeda puede acudir al mecanismo de la tutela, en caso de que le impidan participar en la consulta del Frente por la Vida.

Por su parte, la candidata Posada manifestó que no hay ninguna irregularidad en la posición que esta tomando el CNE, recalcando que no se puede violar la ley.

“Lo que escogió el Pacto Histórico en la consulta de octubre fue a su candidato a la Presidencia, no a un precandidato. Cuando uno mira el tarjetón se da cuenta de que así estaba establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y pensar lo contrario supondría que tenemos una ley electoral que se hace a la medida de las afugias de los distintos partidos que tienen intereses ahí comprometidos. Si nosotros abriéramos la puerta a celebrar distintas consultas, en distintos momentos de la contienda electoral, pues esto sería una historia sin fin”, destacó en El Debate la candidata al Senado por el Centro Democrático.

Entre tanto, el congresista Landínez afirmó que Cepeda sí puede participar en la consulta Frente por la Vida. “Es importante que la democracia colombiana, en este escenario ideológico del centro hacia la izquierda, escoja un candidato. Por eso será una consulta interpartidista de Pacto Histórico con otros partidos y candidatos, avalados por otros partidos”, destacó el representante.

Así mismo, Landínez aseveró que es importante para la democracia colombiana que se permita la participación de Cepeda en dicha consulta.

“Es importante para la democracia colombiana que se permita la consulta, porque es todo el derecho de Iván Cepeda, pero sobre todo democráticamente que los colombianos de todas las vertientes del centro hacia la izquierda, del progresismo en este país, escoja a un solo candidato”, agregó Landínez.

